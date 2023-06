Una casa de Indonesia de 36 metros cuadrados ha sido construida con dos metros cúbicos de pañales usados que habían sido previamente lavados, secados, esterilizados y triturados, antes de ser mezclados con hormigón y mortero.

El hormigón es un material de construcción formado esencialmente por un aglomerante al que se añaden áridos, agua y aditivos específicos. El mortero es una mezcla de arena y agua con cemento.

La casa tiene una sola planta de 36 metros cuadrados y su estructura está formada por casi dos metros cúbicos de pañales usados, que han servido para poner pisos y levantar columnas y paredes.

Los pañales desechables contienen una gran cantidad de material de construcción potencialmente útil, como pulpa de madera, algodón, rayón y plástico, explican los investigadores en su artículo.

Primeros cálculos

Antes de ponerse a fabricar la original vivienda, los investigadores calcularon la cantidad de materia prima, como arena, grava y otros materiales de construcción, que podría ser sustituida por pañales debidamente tratados sin por ello reducir la resistencia de las paredes de la casa.

Descubrieron que los pañales reciclados podrían reemplazar hasta el 27 por ciento de los materiales tradicionales utilizados en componentes estructurales de carga, como columnas y vigas, sin perder una fortaleza significativa, descubrió el equipo.

Para edificios con más pisos, esa fracción es algo menor: una casa de tres pisos podría usar hasta un 10 por ciento de pañales desechables en sus estructuras de carga, según sus estimaciones.

En cuanto a los componentes no estructurales, como los tabiques de las paredes o las estrucruras del jardín, los pañales triturados podrían reemplazar hasta el 40 por ciento de la arena, concluyen los investigadores.

Proceso complicado

Una vez comprobada la viabilidad de los pañales como material de construcción, los investigadores construyeron una casa pequeña de una sola planta, dos habitaciones y un baño, teniendo en cuenta la cantidad máxima de desechos de pañales que calcularon que podrían usar.

El desarrollo de esta vivienda ha supuesto no solo un desafío científico-técnico, sino también administrativo y político, explican los investigadores.

El material de construcción es uno de los aspectos esenciales para satisfacer la oferta y la demanda de viviendas de bajo costo en Indonesia.

A pesar de la necesidad de viviendas más asequibles, existen en Indonesia obstáculos administrativos que se interponen en el camino de la adopción de pañales u otros materiales no convencionales de bajo impacto para formar parte de la construcción de viviendas, señalan los investigadores.

Normas de construcción

Las normas de construcción de Indonesia restringen los materiales de construcción a hormigón, ladrillos, madera y cerámica, materiales que también tienen un alto costo en términos de emisiones de carbono.

Para poder sustituirlos por pañales usados, sus componentes plásticos tuvieron que separarse de las fibras orgánicas, un complicado proceso de reciclaje actualmente disponible solo en países desarrollados.

Por todas estas circunstancias, varios investigadores han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a desarrollar el reciclaje de residuos para materiales de construcción, ya que es más benigno desde el punto de vista ecológico, en particular para los residuos no degradables.

Ventajas…

Esta investigación ha concluido que agregar pañales usados al hormigón no disminuye significativamente su resistencia y demuestra al mismo tiempo que el uso de pañales usados para crear materiales compuestos es factible, particularmente en lo que respecta al desarrollo de materiales rentables y respetuosos con el medio ambiente.

Además, en cuanto a las ventajas sociales y económicas de este trabajo, se puede acceder al desarrollo de materiales desde baja hasta alta tecnología. Los procedimientos son relativamente fáciles de realizar y de bajo costo.

… y limitaciones

Sin embargo, existen varias limitaciones para implementar los hallazgos de manera amplia. Para abordar los materiales en una aplicación más amplia y en un uso masivo, se necesita la participación de las partes interesadas para el tratamiento de desechos, como la recolección de los desechos de los hogares y el lavado de los desechos de pañales hasta su desinfección.

La necesidad de máquinas para triturar los desechos también es crucial para producir a gran escala este original material de construcción, debido a que la baja tecnología solo puede acercarse a la producción de materiales a pequeña escala.

Además, es necesario implicar a las instituciones públicas en la regulación de dichos materiales en la construcción de viviendas asequibles y sostenibles, concluyen los investigadores.

Referencia

Application of non-degradable waste as building material for low-cost housing. Siswanti Zuraida et al. Scientific Reports, volume 13, Article number: 6390 (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-32981-y