Hace entre 86.000 y 68.000 años, los humanos modernos pasaron por una cueva en el sudeste asiático continental, concretamente en el actual Laos, en su camino a través de Asia para convertirse en los primeros humanos en Australia. Un nuevo estudio ha descubierto evidencias de ese paso a través de la identificación de restos fósiles, que retrasan la fecha más antigua conocida en cuanto a la presencia del Homo sapiens en el sur de Asia.

Un grupo internacional de científicos compuesto por investigadores laosianos, franceses, estadounidenses y australianos descubrió en la cueva Tam Pà Ling, localizada en el norte de Laos, una serie de restos fósiles que revelan nuevos secretos sobre los primeros viajes de los humanos modernos desde África hasta Australia, pasando en principio por Arabia y Asia.

Los humanos modernos llegaron al sudeste asiático hace casi 90.000 años

Los restos de Homo sapiens hallados en Laos, concretamente trozos de cráneo y el fragmento del hueso de una pierna, permiten comprobar que hace entre 86.000 y 68.000 años nuestros antepasados pasaron por una cueva en el sudeste asiático continental, en su viaje desde África hasta la actual Oceanía. De acuerdo a la evidencia descubierta, la presencia humana en esa región de Asia duró al menos 56.000 años.

En el nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Nature Communications, los especialistas sugieren que la nueva cronología que marcan los hallazgos revela que hubo presencia humana en esta zona aproximadamente 40.000 años antes de lo que se pensaba hasta el momento. La datación de la edad del fósil descubierto a mayor profundidad (7 metros), una espinilla o parte delantera e inferior de la pierna de un Homo sapiens, confirma la línea de tiempo indicada previamente para la llegada del hombre moderno a esta región de Asia.

El equipo de especialistas apoyó la evidencia de datación con un análisis detallado de los sedimentos, para evaluar el origen de los fósiles. Para ello utilizó micromorfología, una técnica que examina los sedimentos bajo un microscopio para establecer la integridad de las capas. Los datos obtenidos con esta técnica fueron claves para confirmar la nueva cronología, ayudando a establecer que hubo una acumulación constante de capas sedimentarias durante un largo período de tiempo.

Otros homínidos visitaron antes la zona

Según una nota de prensa de la Universidad de Southern Cross, en Australia, uno de los centros académicos que participó de la investigación, la cueva Tam Pà Ling está muy cerca de la cueva Cobra, otro importante sitio descubierto recientemente que fue frecuentado por los denisovanos, aproximadamente 70.000 años antes que la llegada del Homo sapiens.

A pesar de la falta de evidencia previa de una llegada temprana al sudeste asiático continental, el área podría haber sido una ruta de dispersión utilizada anteriormente por nuestros antepasados más remotos, mucho antes de la presencia del Homo sapiens. En consecuencia, los expertos creen que aún hay mucho por descubrir sobre el pasado de nuestra especie en esa parte del continente asiático.

En concreto, según un articulo publicado por los autores del nuevo estudio en The Conversation, el diente de unos 150.000 años de antigüedad perteneciente a un denisovano descubierto en la cueva Cobra, junto a los hallazgos en Tam Pà Ling, muestran que toda la zona del sudeste asiático habría sido utilizada durante cientos de miles de años por los homínidos como un punto clave en sus viajes a través del planeta.

Referencia

Early presence of Homo sapiens in Southeast Asia by 86–68 kyr at Tam Pà Ling, Northern Laos. Sarah E. Freidline et al. Nature Communications (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-38715-y