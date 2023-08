Rachel Carson, bióloga y escritora, fue la que, con una labor científica de primerísima fila, sentó las bases del ecologismo moderno e incluso del Día de la Tierra, que desde 1970 se celebra el 22 de abril en todo el mundo. Alertó de los peligros del DDT y propició su prohibición en todo el planeta, acordada por la ONU en 1996.

“El ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es, inevitablemente, una guerra contra sí mismo.” Rachel Carson (1907-1964)

Alicia Domínguez y Eduardo Costas (*)

Ahora que los negacionistas de toda índole han llegado a los altos cargos de los gobiernos autonómicos y municipales de nuestro país y que alardean de su ignorancia en redes sociales (la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana discute que la temperatura del mar —que encadena récords estos días y tiene en alerta a la comunidad científica mundial— tenga relación con la acción humana sobre el planeta) y denominan ‘religión climática’ al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que lleva más de tres décadas sentando las bases sobre el cambio climático y que ganó el Premio Nobel en 2007, conviene hacer un poco de historia y rescatar a Rachel Carson, la bióloga y escritora que, con una labor científica de primerísima fila, sentó las bases del ecologismo moderno.

Dos pasiones

Carson, nacida en 1906 en Pensilvania y criada en una granja en la que desarrolló su amor por la naturaleza, publicó su primera historia con solo once años en la revista local St. Nicholas Magazine.

Pronto se vería confrontada a elegir entre sus dos pasiones: la literatura inglesa y la naturaleza. Y gracias a los consejos de Mary Scott Skinker, su maestra de biología, mentora y una decisiva influencia en su vida, Carson cambió su especialidad universitaria de inglés a biología, sentando así las bases para su futura carrera.

Por fortuna, con el tiempo supo aunar ambas. Así, se graduó en el Pennsylvania College for Women y, posteriormente, consiguió una maestría en zoología y genética en la Universidad Johns Hopkins, lo que la llevó a convertirse en científica marina y a trabajar para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. en Washington, DC.

Divulgadora

Profundamente convencida de que los humanos solo somos una parte de la naturaleza, y no sus dueños, y de que tenemos un gran poder para alterarla de manera irreparable, dedicó su vida a escribir artículos divulgativos, guiones radiofónicos y libros.

Su primer libro, Under the Sea-Wind (1941), fue un apasionante relato sobre las interacciones de un ave marina, un pez y una anguila que compartían la vida en mar abierto.

Su siguiente obra, The Sea Around Us (1951), una biografía sobre el mar, se convirtió en un éxito de ventas en todo el mundo, lo que la convirtió en una voz pública respetada en el terreno de la ciencia.

Por su parte, Silent Sprintg (1962), un libro de ciencias ambientales muy controvertido y fuertemente rechazado por las industrias químicas, sirvió para alertar al mundo sobre la destrucción medioambiental e inspiró un poderoso movimiento ecologista que ha llegado hasta nuestros días.

Científica excelente

Pero, sobre todo, Rachel fue una excelente científica. Entre sus destacadas contribuciones está la realización de una extensa investigación sobre el uso de los plaguicidas químicos sintéticos que demostró su acumulación a lo largo de la red trófica concentrándose especialmente en las partes superiores de la misma.

Carson se dio cuenta de que el DDT, un insecticida muy utilizado desde los años 40, resulta muy eficaz contra los insectos herbívoros que atacan nuestros cultivos, pero permanece mucho tiempo en el ambiente sin degradarse al poseer una molécula muy estable.

Problemas con el DDT

Muchos animales se alimentan de estos insectos: los insectos carnívoros, pequeños reptiles, mamíferos y pájaros insectívoros; estos, a su vez, son comidos por predadores más grandes, que terminan devorados por carroñeros.

En cada paso de la cadena las concentraciones de DDT van aumentando, de manera que, al final, los grandes depredadores acumulan cantidades de esta sustancia muchísimo mayor de las que, originalmente, tenían los insectos.

Esto origina graves problemas en las aves —muchas de ellas comenzaron a tener problemas para criar, hasta el punto de que un cálculo de la bioacumulación del DDT le llevó a concluir que, si no se ponía fin a su uso, en un par de décadas las aves y su canto no serían más que un recuerdo del pasado: de ahí el título de su libro La primavera silenciosa.

Por supuesto, el DDT llega también a los ecosistemas acuáticos acumulándose en crustáceos, moluscos y peces y, mucho más, en los predadores superiores como aves y mamíferos (incluyendo los grandes cetáceos).

Incluso en humanos

Pero no solo eso, el trabajo de Carson resultó esencial para que nos diésemos cuenta de que el DDT se acumulaba peligrosamente en los seres humanos: comemos cosechas tratadas con DDT, alimentamos a nuestro ganado con pienso elaborado con cereal tratado con DDT, comemos peces, moluscos y crustáceos que han acumulado DDT...

Las medición de concentración de DDT en la grasa de los seres humanos demostró que incluso las poblaciones más aisladas de inuits (esquimales) habían acumulado DDT a través de su dieta de peces, focas y ballenas.

Muchas de las personas que estéis leyendo este artículo tendréis DDT acumulado en el cuerpo, bien por haber estado expuestos directamente (a buena parte de los niños españoles de más de 60 años se los trató con DDT contra los piojos) o, indirectamente, a través de la alimentación. Pero incluso quienes nacieron en este siglo después de la prohibición total de este pesticida lo recibieron a través de la leche materna.

Alarma mundial

La alarma que Carson dio al mundo hizo posible que el presidente Kennedy ordenara a sus asesores científicos que investigaran sobre el uso de este pesticida. Rachel tuvo que declarar en la comisión donde se trató el asunto, lo que le valió la enemistad de la industria química, de los agricultores y de altas instancias del gobierno que la calificaron de alarmista y de comunista.

En 1973, EE.UU. anuló todos los usos del DDT. Poco a poco, los demás países del Primer Mundo siguieron su ejemplo (en 1995, cuarenta y nueve países lo eliminaron) y en 1996, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se iniciaron las negociaciones para su eliminación total en el planeta.

Pero Rachel no solo influyó en eso. Su activismo propició que el senador demócrata Gaylord Nelson (al que las mujeres le debemos que fuera obligatoria la inclusión en los prospectos de los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva) promoviera distintos actos políticos en favor de la conciencia y la protección ambiental que culminaron en la organización de una manifestación el 22 de abril de 1970 a la que asistieron 20 millones de estadounidenses para expresar su preocupación por el deterioro del planeta y exigir una mayor protección del medio ambiente.

Día mundial de la Tierra

Desde ese día, se instituyó el 22 de abril como Día Mundial de la Tierra. En diciembre de ese mismo año, el Congreso de los EEUU autorizó la creación de la Agencia de Protección Ambiental que promovió mecanismos legales y regulatorios para proteger el medio ambiente, promulgando entre otras, la Ley de Aire Limpio, la de Mejoramiento de la Calidad del Agua, la de Recuperación de Recursos, la de control de Sustancias Tóxicas, la de Seguridad y Salud en el Trabajo, la de Control de Pesticidas Ambientales, la de Especies en Peligro de Extinción y otras tantas que, con el tiempo, se fueron extendiendo a otros países.

Y así como la exposición pública de Carlson en relación a su activismo medioambiental fue notoria, su vida privada permaneció siempre en el anonimato.

En aquella época le hubiera perjudicado enormemente si se hubiera conocido la relación que mantuvo con Dorothy Freeman, una mujer con la que compartía su amor por la naturaleza y en quien encontró “una amiga devota y un espíritu afín que la escuchaba sin aconsejarla y la aceptaba por completo, tanto a la escritora como a la mujer", según cuenta su biógrafa Linda Lear.

Relación especial

Durante años, Rachel y Doroty mantuvieron una relación epistolar que las sobrevivió a pesar de que poco antes de la muerte de Carlson a causa de un cáncer de mama con apenas 56 años, ambas destruyeron cientos de cartas. Las que se salvaron fueron publicadas en el libro Always, Rachel: The Letters of Rachel Carson and Dorothy Freeman, 1952–1964: An Intimate Portrait of a Remarkable Friendship.

Rachel Carson, activista, ecologista, científica y homosexual fue blanco de los sectores más conservadores norteamericanos. Al leer su obra sobrecoge el enorme sufrimiento que padeció como consecuencia de los ataques recibidos. Su trabajo salvó miles de vidas, pero, lamentablemente, hemos avanzado poco. Hoy en día seguiría siendo el blanco de los negacionistas y los intransigentes que nos quieren devolver a la época de las cavernas.

(*) Alicia Domínguez es doctora en Historia y escritora. Eduardo Costas es catedrático de Genética en la UCM y Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia.

