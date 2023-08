Una estructura gigante en las profundidades de Australia puede ser el impacto de asteroide más grande jamás registrado: la estructura de Deniliquin, oculta en las profundidades de la tierra en la región de Nueva Gales del Sur, se extiende hasta 520 kilómetros de diámetro. Esto supera el tamaño de la estructura de impacto Vredefort en Sudáfrica, de casi 300 kilómetros de ancho, que hasta la fecha ha sido considerada como la más grande del mundo. El impacto que la formó pudo haber ocurrido durante lo que se conoce como el evento de extinción masiva del Ordovícico tardío, hace aproximadamente entre 450 y 440 millones de años, cuando se extinguió el 85% de las especies que existían en la Tierra.

Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, han acumulado evidencia científica que indica que la estructura de Deniliquin, ubicada en el sur del territorio australiano y que abarca más de 500 kilómetros, sería la estructura de impacto de asteroide más grande que se ha registrado en la historia del planeta. Los científicos detallan sus conclusiones en un artículo publicado en la revista Tectonophysics.

El mayor impacto de asteroide de la historia

La estructura de Deniliquin, que aún requiere nuevas investigaciones que incluyan perforaciones en el terreno para confirmar con precisión sus condiciones, presenta exactamente 520 kilómetros de diámetro y se encuentra enterrada en las profundidades del área de Nueva Gales del Sur. Sus características superan el tamaño de la estructura de impacto Vredefort en Sudáfrica, que con casi 300 kilómetros de ancho era considerada hasta hoy como la más grande del mundo.

Según un articulo publicado en The Conversation y firmado por el científico Andrew Glikson, uno de los responsables de la investigación, que la Universidad de Nueva Gales del Sur reproduce como una nota de prensa, la evidencia más reciente sugiere que la Tierra y los otros planetas del Sistema Solar estuvieron sujetos a intensos bombardeos de asteroides hasta hace unos 3.200 millones de años, y desde entonces los han seguido sufriendo en forma esporádica.

Los nuevos descubrimientos geofísicos están “desenterrando” firmas de estructuras de impacto formadas por asteroides que pueden haber alcanzado decenas de kilómetros de diámetro, marcando un cambio de paradigma en nuestra comprensión de cómo evolucionó la Tierra a lo largo de los eones. Los hallazgos incluyen evidencias de "eyección" de impacto, que son los materiales arrojados fuera de un cráter durante un impacto de asteroide y que se distribuyen por el área circundante.

En ese escenario, algunos grandes impactos están relacionados con eventos de extinción masiva. Por ejemplo, los dinosaurios no aviares fueron aniquilados como resultado del impacto de un gran asteroide hace unos 66 millones de años, que ocurrió al noroeste de la península de Yucatán, en el actual México, dando lugar así al cráter Chicxulub. El cataclismo generado por la colisión inició una extinción masiva, que acabó con el 75% de las especies que en ese entonces habitaban la Tierra.

Relacionada con otra gran extinción masiva

Según los científicos australianos, la estructura de Deniliquin es la evidencia de un impacto de asteroide que habría sido más de dos veces más grande que el de Chicxulub. Deniliquin tiene todas las características que se esperarían de una estructura de impacto a gran escala. Por ejemplo, las lecturas magnéticas del área marcan un patrón ondulado simétrico en la corteza alrededor del núcleo de la estructura. Esto se habría generado durante el impacto, ya que las temperaturas extremadamente altas crearon intensas fuerzas magnéticas.

Además, la estructura de Deniliquin también habría estado relacionado con una gran extinción. En este caso, el impacto que la causó pudo haber ocurrido durante lo que se conoce como el evento de extinción masiva del Ordovícico tardío. En concreto, los científicos creen que pudo haber desencadenado la etapa de glaciación conocida como Hirnantian, que duró entre 445,2 y 443,8 millones de años, y que también ha sido definida como el evento de extinción del Ordovícico-Silúrico. En el marco de este enorme evento de glaciación y extinción masiva, desaparecieron alrededor del 85% de las especies del planeta.

Sin embargo, el próximo paso será recolectar muestras para determinar la edad exacta de la estructura, que se estima entre 450 y 440 millones de años. Esto requerirá perforar un agujero profundo en su centro magnético y fechar el material extraído. Según los investigadores, el desarrollo de más estudios sobre la estructura de impacto de Deniliquin arrojará nueva luz sobre la naturaleza de la Tierra en ese momento de su historia.

Referencia

