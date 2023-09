Los científicos han determinado con gran precisión cuántas células hay en el cuerpo humano y qué tipos de células constituyen la mayor proporción. Un hombre de 70 kilos tiene alrededor de 36 billones de células y una mujer de 60 kilos 28 billones de células.

El cuerpo humano es un conjunto de billones de células, las unidades básicas de la vida. Cada célula tiene una función específica y una forma adaptada a ella.

Un estudio publicado en la revista PLOS Biology, dirigido por Ian Hatton, del Instituto Max Planck de Matemáticas en Ciencias Naturales de Leipzig, recolectó y evaluó datos sobre más de 400 tipos de células en alrededor de 60 tejidos y órganos humanos diferentes.

A partir de más de 1.500 estudios de microscopía y tejidos, determinó qué tamaño tienen las células, cuántas de ellas hay en el cuerpo humano y qué proporción de nuestra masa total constituyen.

37 billones de células

Hasta ahora se pensaba que el número total de células del cuerpo humano era de unos 100 billones, pero este valor se basaba en suposiciones poco precisas sobre el tamaño medio de las células.

Según el nuevo estudio, el cuerpo humano promedio tiene alrededor de 37 billones de células. Sin embargo, esta cifra no es constante, sino que varía según la edad, el sexo, el peso y otros factores.

Además, no todas las células son iguales: hay más de 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano, y cada una tiene un tamaño y una forma distintos.

Hay células huéspedes

El recuento de células mostró que un hombre que pesa alrededor de 70 kilogramos está compuesto por alrededor de 36 billones de células, mientras que una mujer que pesa diez kilogramos menos está compuesta por 28 billones de células individuales.

Para un niño de diez años, el recuento celular promedio estableció alrededor de 17 billones. Esto confirma la conexión entre el tamaño corporal y el número de celular.

Otro dato interesante: las bacterias y otros organismos que se encuentran hospedados en nuestro cuerpo no están incluidos en este número de células: constituyen otros 38 billones de células.

Diferencias internas

Sin embargo, existen claras diferencias según el tipo de célula y tejido: con diferencia, las células más comunes son las células de la sangre.

El 84% de las células del cuerpo humano son glóbulos rojos, que son las más pequeñas y abundantes; mientras que los adipocitos representan solo el 0,2% de las células, pero ocupan el 13% del volumen celular total.

En los hombres, sólo los glóbulos rojos y las plaquetas contienen alrededor de 29 billones de células, lo que corresponde a alrededor del 80 por ciento del recuento celular total. Las segundas células más comunes de nuestro cuerpo son los glóbulos blancos con 3,4 billones.

Distribución corporal

También existen claras diferencias en la distribución de las células entre los órganos y tejidos individuales.

Los ojos y lengua contienen 1.200 millones de células cada uno, mientras que el intestino delgado contiene la mayor cantidad de células con 72.000 millones. La piel se organiza con 61.000 millones de células.

También llama la atención que la proporción de diferentes células sanguíneas en el tejido intestinal es significativamente mayor que en los pulmones. El testículo masculino, por el contrario, tiene con diferencia la mayor proporción de células madre, destacan los investigadores.

El estudio ha descubierto asimismo que hay una correlación negativa entre el tamaño y el número de células: cuanto más pequeñas son las células, más hay en nuestro cuerpo, lo mismo que ocurre con los organismos del océano.

Delgado equilibrio

Según el equipo de investigación, estos resultados sugieren que existe un delgado equilibrio en términos de número y tamaño de células en el cuerpo humano.

El conocimiento de este equilibrio y de los valores típicos puede ayudar a identificar anomalías y cambios patológicos.

Al mismo tiempo, los nuevos hallazgos sugieren que podría existir una conexión muy similar entre el tamaño y el número de células en otros mamíferos.

Referencia

The human cell count and size distribution. Ian A. Hatton et al. PNAS, September 18, 2023; 120 (39) e2303077120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2303077120