Hace medio millón de años, antes de lo que se creía posible, los humanos arcaicos construían estructuras hechas de madera, según una nueva investigación. Los científicos descubrieron una estructura de madera, modificada intencionalmente para darle un uso específico, en el sitio arqueológico de Kalambo Falls, en Zambia, que data de al menos 476.000 años atrás y es anterior a la evolución de nuestra propia especie, el Homo sapiens.

Los científicos saben que los artefactos de madera se descomponen rápidamente y son escasos en el registro arqueológico, si se los compara con las estructuras desarrolladas en piedra o hueso. Ahora, un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature sugiere que el uso estructural de la madera puede remontarse hasta casi 500 mil años atrás, por parte de los primeros humanos. Esto indica que nuestros antepasados ya poseían habilidades cognitivas avanzadas y un estilo de vida menos nómada, por lo menos en cuanto a lo que se pensaba anteriormente sobre estos homínidos.

Para una plataforma o para una vivienda

La investigación, realizada por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Liverpool y la Universidad de Aberystwyth, ambas en el Reino Unido, derivó en el descubrimiento de una estructura de madera modificada y trabajada intencionalmente, con una antigüedad de aproximadamente 476.000 años. El hallazgo se concretó en el sitio arqueológico de Kalambo Falls, en Zambia.

Los investigadores destacaron que las marcas de corte de herramientas de piedra en la madera muestran que estos primeros humanos dieron forma y unieron dos grandes troncos, para formar una estructura destinada a los cimientos de una plataforma o a parte de una vivienda. En consecuencia, se trata de la estructura de madera modificada intencionalmente más antigua hallada hasta hoy, ya que previamente la evidencia del uso humano de la madera se limitaba a su empleo para hacer fuego, palos para cavar y lanzas.

“Este hallazgo ha cambiado mi forma de pensar sobre nuestros primeros antepasados. Parece que la etiqueta “Edad de Piedra” puede confundirnos, porque estas personas ya estaban haciendo algo nuevo y grande con madera en ese momento. Usaron su inteligencia, imaginación y habilidades para crear algo que nunca antes habían visto, algo que nunca antes había existido: transformaron su entorno para hacer la vida más fácil, aunque fuera solo creando una plataforma para sentarse junto al río a realizar sus tareas diarias. Estas personas se parecían más a nosotros de lo que pensábamos”, concluyó en una nota de prensa el profesor Larry Barham, autor principal del nuevo estudio.

Los hallazgos muestran una inesperada diversidad temprana de composiciones y la capacidad de dar forma a los troncos de los árboles en grandes estructuras combinadas. Crédito: HLC Digital / YouTube.

No tan nómadas

Según un articulo publicado en Science News, los arqueólogos han excavado en Kalambo Falls desde la década de 1950 en búsqueda de este tipo de artefactos, pero con las tecnologías antiguas los objetos de madera no podían ubicarse con precisión en el tiempo y las modificaciones evidentes estaban desgastadas.

En este caso, los especialistas utilizaron una técnica conocida como datación por luminiscencia. Se sustenta en que los minerales enterrados absorben gradualmente la radiación de fondo como si se tratara de una batería que se carga, y luego la liberan en forma de luz. Esto revela cuántos años hace que una muestra vio el Sol por última vez, permitiendo su datación con exactitud.

Por último, además de las habilidades cognitivas de los humanos arcaicos, el descubrimiento desafía la opinión predominante en torno a que los humanos de la Edad de Piedra eran nómadas. En las cataratas de Kalambo, estos humanos previos al Homo sapiens no sólo tenían una fuente perenne de agua, sino que el bosque que los rodeaba les proporcionaba suficiente alimento para desarrollar asentamientos y construir estructuras.

Referencia

Evidence for the earliest structural use of wood at least 476,000 years ago. L. Barham et al. Nature (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06557-9