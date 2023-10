Una nueva investigación confirma que las huellas humanas encontradas en el Parque Nacional White Sands, Nuevo México, datan del Último Máximo Glacial, lo que sitúa a los humanos en América del Norte hace 20.000 años, mucho antes de lo que se pensaba.

¿Cuándo llegaron los primeros humanos a América? Esta es una pregunta que ha intrigado a los arqueólogos durante mucho tiempo.

Durante décadas, se pensó que los primeros pobladores del continente americano habían cruzado el estrecho de Bering desde Asia hace unos 13.000 años, aprovechando un pasaje libre de hielo al final de la última glaciación.

Sin embargo, cada vez hay más evidencias que sugieren que la historia es más compleja y que hubo presencia humana en América mucho antes.

Una de esas evidencias son unas huellas fósiles de pies humanos que se encontraron en 2021 en el Parque Nacional White Sands, en Nuevo México.

En plena glaciación

Estas huellas, conservadas en el lodo de yeso prehistórico, tienen una antigüedad de entre 21.000 y 23.000 años, según una datación por radiocarbono de restos vegetales asociados a las huellas, afirma una investigación publicada en la revista Science.

Esto significa que los humanos ya estaban en el sur de Estados Unidos durante el punto álgido de la glaciación, cuando gran parte de Norteamérica estaba cubierta por enormes capas de hielo.

Estas huellas son el testimonio más claro y directo de la presencia humana en América en esa época, ya que no se prestan a interpretaciones ambiguas como otros artefactos culturales o fósiles animales modificados por humanos.

Sin embargo, su descubrimiento plantea un gran misterio: ¿cómo llegaron esos humanos a esa región, si las rutas terrestres y costeras desde Asia estaban bloqueadas por el hielo?

Datación fiable

Para resolver este enigma, los investigadores que hallaron las huellas realizaron dos nuevas dataciones independientes, usando diferentes métodos y laboratorios, para confirmar la fiabilidad de la edad de las huellas. Los resultados fueron consistentes con la datación original y descartaron la posibilidad de que hubiera una contaminación o un error en el proceso.

"La reacción inmediata en algunos círculos arqueológicos fue que la fiabilidad de nuestra datación no era suficiente para una conclusión tan trascendental", explica Jeff Pigati, del Servicio Geológico de Estados Unidos, en un comunicado. "Pero ahora tenemos tres líneas independientes de evidencia que apoyan nuestra afirmación inicial", añade.

Varias hipótesis

Los autores del estudio sugieren varias hipótesis para explicar cómo los primeros humanos llegaron a América hace más de 20.000 años.

Una posibilidad es que hubiera una ruta costera libre de hielo a lo largo del Pacífico, que permitiera el paso de pequeños grupos de cazadores-recolectores desde Asia hasta el sur de Estados Unidos.

Otra opción es que los humanos atravesaran el estrecho de Bering cuando el nivel del mar era más bajo y se establecieran en una región conocida como Beringia, donde el clima era más templado que en el resto del continente. Desde allí, podrían haber explorado hacia el sur siguiendo valles fluviales o corredores glaciares.

Hallazgo revolucionario

Sea cual sea la respuesta correcta, lo cierto es que las huellas fósiles de Nuevo México son un hallazgo revolucionario que cambia nuestra visión sobre los orígenes de la población americana.

Como dice Matthew Bennett, de la Universidad de Bournemouth y coautor del estudio: "estas huellas demuestran que los humanos estaban en América antes de lo que pensábamos y nos obligan a repensar la cronología y los mecanismos de la colonización del continente".

Referencia

Independent age estimates resolve the controversy of ancient human footprints at White Sands. Jeffrey S. Pigati et al. Science, 5 Oct 2023; Vol 382, Issue 6666, pp. 73-75. DOI: doi/10.1126/science.adh5007