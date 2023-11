Un equipo de científicos chinos ha informado el nacimiento de un macaco cangrejero quimérico: un animal generado a partir de la mezcla de células embrionarias de dos individuos distintos, en este caso de la misma especie. Hasta hoy, solamente se habían desarrollado este tipo de embriones quiméricos con roedores.

Un nuevo estudio de la Academia China de Ciencias (CAS) confirma la generación de un mono quimérico nacido vivo, utilizando una alta contribución de células madre embrionarias (ESC). Los científicos comprobaron que las células de un mono donante se incorporaron de manera eficiente (hasta un 90%) en varios tejidos y la placenta del mono quimérico.

Un nuevo camino para el desarrollo de embriones en primates no humanos

Según informan en los resultados de la investigación, publicados en la revista Cell, además de ser la primera experiencia positiva en el quimerismo de primates, que previamente se había confirmado en roedores, los nuevos resultados allanan el camino para generar modelos de primates no humanos con modificación genética sofisticada.

Mientras los roedores quiméricos desarrollados mediante la complementación embrionaria temprana con células madre se encuentran bien establecidos y se han utilizado para la generación de modelos de orientación genética, este tipo de embriones en otras especies, incluidos los primates no humanos, no han tenido mucho éxito.

En el nuevo estudio, los investigadores chinos probaron sistemáticamente varias condiciones de cultivo para desarrollar células madre embrionarias (ESC) y optimizaron los procedimientos para preparar el crecimiento de embriones quiméricos de monos. Este enfoque generó un feto abortado y un mono quimérico que ha nacido vivo, con una alta contribución de células madre embrionarias del individuo donante de la misma especie.

De acuerdo a una nota de prensa, un riguroso proceso de caracterización demostró que las células del donante se incorporaron con gran eficiencia en múltiples tejidos del embrión quimérico, llegando hasta un 90% de eficacia y apreciándose hasta en las gónadas y la placenta de los monos quiméricos.

Un punto y aparte en la biología del desarrollo de mamíferos

Los investigadores creen que este estudio tiene importantes implicaciones para el desarrollo futuro de células madre pluripotentes inducidas, un tipo de células madre con características pluripotenciales derivadas artificialmente de una célula que inicialmente no era pluripotente. Vale recordar que las células madre pluripotentes tienen la capacidad de generar prácticamente todos los tipos de células que requiere un organismo complejo, por lo tanto pueden ser cruciales para el desarrollo del quimerismo en nuevas especies.

Por otro lado, los científicos destacaron que los experimentos siguieron las directrices de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre (ISSCR), en tanto que un comité de ética de la Academia China de Ciencias ayudó a garantizar que el estudio fuera éticamente sólido y cumpliera con todos los estándares internacionales en la materia.

Por último, el científico Alfonso Martínez Arias, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, quien no participó del estudio, destacó en una publicación de Science Media Centre España que “este trabajo representa un importante hito en la biología del desarrollo de mamíferos, en particular, la de los primates y, por extensión, de la biología humana. Además, las células madre embrionarias (CME) representan una fuente de aplicaciones de gran relevancia para la biología fundamental y la biomedicina”.

Referencia

Live birth of chimeric monkey with high contribution from embryonic stem cells. Jing Cao et al. Cell (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.10.005