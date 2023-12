Un intruso extragaláctico puede acechar entre las estrellas que orbitan el agujero negro central de la Vía Láctea: la estrella S0–6 parece haber viajado 50.000 años luz desde una galaxia ahora extinta, para llegar al agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea. Los científicos creen que algunas de las estrellas alrededor de Sagitario A* pueden haber migrado a esta región después de nacer en algún otro lugar del Universo.

En un nuevo estudio publicado recientemente en forma de adelanto en línea en la revista Proceedings of the Japan Academy, Series B, un grupo internacional de investigadores liderado por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ, según las siglas en inglés) descubrió que una estrella cercana al agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea se originó fuera de nuestra galaxia. Según los astrónomos, es la primera ocasión en la que se identifica una estrella de origen extragaláctico en las proximidades de un agujero negro supermasivo.

Se trata de la estrella S0–6, que habría recorrido una distancia de 50.000 años luz desde una galaxia en este momento inexistente para llegar a las cercanías de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea. Los científicos estiman que la estrella forastera tendría unos 10 mil millones de años de vida: según una nota de prensa, se ubica a solamente a 0,04 años luz de distancia de Sagitario A*.

Desde una galaxia extinta

El equipo de investigadores, conducido por el científico Shogo Nishiyama, especialista de la Universidad de Educación de Miyagi, también en Japón, utilizó el telescopio Subaru durante ocho años para observar a la estrella S0-6. De acuerdo a un artículo publicado en Space.com, el nuevo estudio reveló que la estrella posee una composición química que se asemeja a las estrellas que se encuentran en pequeñas galaxias satélite de la Vía Láctea, como la Pequeña Nube de Magallanes o la galaxia enana de Sagitario.

Los investigadores concluyeron que esta composición química indicaría que S0-6 nació en una galaxia satélite de la Vía Láctea, que nuestra galaxia en realidad absorbió en algún momento de los últimos 10 mil millones de años. Este suceso habría provocado que la estrella viaje decenas de miles de años luz hasta Sagitario A*, girando en espiral alrededor del agujero negro supermasivo en lugar de tomar un camino directo hacia el centro de la Vía Láctea.

No sería la única “intrusa”

De confirmarse esta hipótesis, S0–6 sería la primera estrella extragaláctica descubierta cerca de Sagitario A*, aunque no se trataría de la única en esas condiciones. Los científicos han apreciado muchas estrellas cerca del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia: sin embargo, la intensa gravedad de Sagitario A* hace que el entorno que lo rodea sea demasiado extremo para que se formen estrellas.

Teniendo en cuenta esto, los científicos creen que algunas de las estrellas observadas cerca de Sagitario A* debieron haberse formado en otro lugar y migrado hacia el agujero negro, sometidas por su intensa atracción gravitacional. En consecuencia, se abren varios interrogantes a resolver en futuras investigaciones, como por ejemplo dónde se formaron las estrellas “intrusas” y si se encuentran o no acompañadas por otras estrellas, objetos o cuerpos.

Referencia

Origin of an orbiting star around the galactic supermassive black hole. Shogo Nishiyama et al. Proceedings of the Japan Academy, Series B (2023). Adelanto online. DOI:https://doi.org/10.2183/pjab.100.007