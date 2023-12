Una exhaustiva investigación realizada en Estados Unidos ha certificado que la privatización de hospitales disminuye la calidad relacionada con la seguridad, la satisfacción y la mortalidad del paciente, debido que a la gestión del capital privado se centra en reducir los costes y aumentar los ingresos.

Los hospitales que son adquiridos por fondos de capital privado experimentan una disminución de la calidad de la atención, según un estudio publicado en la prestigiosa revista JAMA Internal Medicine.

Los pacientes tienen más probabilidades de caerse, contraer nuevas infecciones o de experimentar otras formas de daño durante su estancia en un hospital después de que haya sido adquirido por una firma de capital privado, ha constatado esta investigación.

Los autores de este estudio analizaron los datos de más de 1.000 hospitales en Estados Unidos entre 2003 y 2017, y compararon los cambios en la calidad de los hospitales que fueron comprados por fondos de capital privado con los de los hospitales que no lo fueron.

Peores calificaciones

Los resultados mostraron que los hospitales de capital privado tienen peores calificaciones en las medidas de calidad relacionadas con la seguridad la satisfacción y la mortalidad del paciente.

Estas diferencias persistieron incluso después de ajustar el diagnóstico por factores como el tamaño del hospital, la ubicación, el tipo de propiedad y el nivel de enseñanza.

Los autores del estudio sugieren que las prácticas de gestión de los fondos de capital privado, que suelen centrarse en reducir los costes y aumentar los ingresos, pueden tener efectos negativos sobre la calidad de la atención al paciente.

El estudio es el primero en examinar el impacto de la propiedad de capital privado en la calidad de los hospitales a nivel de Estados Unidos y desmonta el mito de que la privatización mejora la calidad de la atención al paciente.

Datos preocupantes

Los autores advierten que sus hallazgos son preocupantes, dado que el número de hospitales de capital privado ha aumentado en los últimos años.

Según un informe de la consultora Bain & Company, el valor de las adquisiciones de hospitales en Estados Unidos por parte de fondos de capital privado se duplicó entre 2018 y 2020, alcanzando los 17.000 millones de dólares.

Otro estudio, publicado este año, y realizado por el National Bureau of Economic Research, afirma que el control público de los hospitales de Estados Unidos disminuyó un 42% entre 1983 y 2019.

También afirma que uno de los efectos de esta privatización ha sido la marginación de los pacientes pertenecientes al Medicaid, el programa de seguros de salud del Gobierno de Estados Unidos para las personas necesitadas.

Fenómeno global

El caso de Estados Unidos no es único, ya que la privatización de hospitales está extendida por el mundo, aunque sus niveles varían según los países. Según un estudio de la Universidad de Chicago, China es el líder mundial en privatización de hospitales, seguido por el Reino Unido en segundo lugar.

En Europa el proceso de privatización de hospitales ha sido notable en Alemania, con un aumento en el número de hospitales de gestión privada en comparación con los públicos. En España, se ha observado un aumento en la privatización de servicios sanitarios, con Madrid y Cataluña liderando en gasto privado y en el grado de privatización de servicios sanitarios.

Además, se ha observado que la cobertura universal de salud en países de ingresos bajos y medianos se está expandiendo cada vez más a través de la incorporación de clínicas, farmacias y hospitales privados a las redes nacionales de sanidad.

Más investigaciones

Los autores del nuevo estudio publicado en JAMA recomiendan que se realicen más investigaciones para entender mejor los mecanismos que explican la relación entre la propiedad de capital privado y la calidad de los hospitales, así como para evaluar los posibles beneficios de estas adquisiciones en términos de eficiencia y acceso a la atención.

También instan a los reguladores y a los responsables políticos a vigilar de cerca el comportamiento de los fondos de capital privado y a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de sus operaciones.

Preocupación social

Estos estudios ponen de manifiesto la preocupación social que genera la privatización de servicios de salud pública, ya que algunos estudios han constatdo que puede conducir a un aumento de los gastos que ha de abonar el paciente y a una disminución en la cobertura de vacunación y otros servicios de salud.

Por ejemplo, un informe del Corporate Europe Observatory, publicado en 2021, ha alertado sobre los efectos de la privatización sanitaria, señalando que lastró, la respuesta de los Estados ante la pandemia.

Referencia

Changes in Hospital Adverse Events and Patient Outcomes Associated With Private Equity Acquisition. Sneha Kannan et al. JAMA, 2023;330(24):2365-2375. DOI:10.1001/jama.2023.23147