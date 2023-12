Utilizando un láser de alta potencia, una investigación ha logrado congelar larvas de coral, luego descongelarlas y hacerlas crecer hasta la etapa adulta. El objetivo es restaurar algún día los arrecifes de coral amenazados de desaparición.

Los científicos han logrado un hito en la conservación de los corales: hacer crecer adultos a partir de larvas que habían sido criopreservadas, es decir, congeladas a temperaturas extremadamente bajas para su almacenamiento a largo plazo. Esta técnica futurista podría ser una esperanza para restaurar los arrecifes afectados por el blanqueamiento y la acidificación.

La criopreservación de los corales es difícil porque el proceso de congelación y descongelación causa estragos en las células. Al bajar la temperatura, el agua en las células del coral se convierte en hielo, dejándolas deshidratadas y desinfladas.

El recalentamiento es igual de delicado: si el coral se calienta demasiado despacio, el hielo derretido puede volver a congelarse y perforar las membranas externas de las células. El resultado es un desastre, ya que el interior de las células se escapa por los agujeros irregulares, como una fresa congelada que se vuelve blanda y arrugada al descongelarse.

Prueba y error

Sin embargo, a través de ensayo y error, los criobiólogos han desarrollado las técnicas que ayudaron a Arah Narida, una estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Sun Yat-sen de Taiwán, a hacer crecer hasta la edad adulta una especie de coral llamada Stylophora pistillata, también conocida como coral de campana o coral coliflor liso.

Para evitar el daño del hielo, primero los animales fueron lavados con anticongelante. Aunque puede ser tóxico, el anticongelante también se filtra en las células de las larvas y expulsa el agua, ayudando al coral a sobrevivir al siguiente paso: ser sumergido en nitrógeno líquido.

En 2018, una investigación previa informó que habían conseguido que una larva de coral sobreviviera a la congelación y descongelación por primera vez.

Los científicos habían añadido nanopartículas de oro a su anticongelante para ayudar a los corales a calentarse de forma uniforme durante el recalentamiento. Pero el problema era que sólo el 1% de las larvas sobrevivía al proceso.

Láser de alta potencia

Narida y sus colegas encontraron una forma de mejorar esa cifra: utilizar un láser de alta potencia para descongelar rápidamente las larvas. El láser calienta las nanopartículas de oro, que a su vez calientan el agua alrededor de las larvas, evitando que se formen cristales de hielo dañinos. Con este método, los investigadores lograron que el 40% de las larvas sobrevivieran a la descongelación.

Pero eso no era suficiente. Los científicos querían ver si las larvas congeladas podían crecer hasta convertirse en adultos capaces de reproducirse y formar nuevos arrecifes. Así que colocaron las larvas descongeladas en placas de Petri con agua de mar y las alimentaron con plancton.

Tres semanas después, observaron con asombro cómo los corales empezaban a desarrollar esqueletos y a brotar nuevos individuos. Era la primera vez que se conseguía que unos corales criopreservados alcanzaran la madurez.

Conservación de los arrecifes

Los investigadores publicaron su estudio en la revista Frontiers in Marine Science, donde destacan el potencial de la criopreservación de los corales para la conservación de los arrecifes.

Según ellos, esta técnica podría permitir almacenar la diversidad genética de los corales en bancos de germoplasma, donde se podrían conservar durante décadas o incluso siglos.

Además, podría facilitar el transporte de los corales a diferentes lugares del mundo, donde podrían ser utilizados para restaurar los arrecifes dañados o crear nuevos hábitats.

Retos a superar

Sin embargo, todavía hay muchos retos por delante. Por ejemplo, los científicos todavía no saben si los corales criopreservados son capaces de producir gametos (óvulos y espermatozoides) y fertilizarlos con éxito.

Tampoco saben cómo se adaptarían los corales a las condiciones ambientales cambiantes, como el aumento de la temperatura y la acidez del agua.

Y, por supuesto, la criopreservación de los corales no es una solución mágica para los problemas que amenazan a los arrecifes, como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, sino una herramienta más en el arsenal de la conservación, dicen los investigadores.

Referencias

First successful production of adult corals derived from cryopreserved larvae. Arah Narida et al. Frontiers in Marine Science, Volume 10 – 2023. DOI:https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1172102

These Cryopreserved Baby Corals Are the First to Reach Adulthood. Brent M. Foster. Hakai Magazine, November 2, 2023 .