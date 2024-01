Un grupo de investigadores ha comprobado en un nuevo estudio que el núcleo de la Tierra no está exactamente alineado con su manto, lo que resulta en una oscilación cíclica: cada 8,5 años, el núcleo interno de nuestro planeta se tambalea alrededor de su eje de rotación. El cambio es causado por una pequeña desalineación entre el núcleo interno y el manto de la Tierra.

Investigadores de China han confirmado la existencia de una leve oscilación que se produce cada aproximadamente 8,5 años en el núcleo de nuestro planeta. Sería el resultado de una inclinación estática de aproximadamente 0.17 grados entre el núcleo interno y el manto de la Tierra: los hallazgos, que se resumen en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature Communications, proporcionan información hasta hoy desconocida sobre la dinámica interna de la Tierra.

Un bamboleo desconocido

El núcleo interno de nuestro planeta es una esfera sólida y densa, compuesta principalmente de hierro y níquel. Situado debajo del núcleo externo líquido, abarca un radio de unos 1.200 kilómetros. Esta región desempeña un papel crucial en los procesos geofísicos de la Tierra, influyendo en el campo magnético del planeta y contribuyendo a la dinámica general del interior terrestre.

Los científicos buscan comprender al detalle las propiedades y el comportamiento del núcleo interno: esto es esencial para desentrañar misterios relacionados con la estructura de la Tierra, la actividad sísmica y el campo magnético. Este sector se encuentra a alrededor de 2.896 kilómetros por debajo de la superficie.

Según un artículo publicado en Live Science, buscando comprender el funcionamiento exacto de este núcleo, los investigadores de la Universidad de Wuhan, en China, analizaron en un estudio previo publicado en 2019 el movimiento del eje de rotación de la Tierra en relación con su corteza, que se conoce como rotación polar. Detectaron una ligera desviación en el movimiento polar que ocurre aproximadamente cada 8,5 años, lo que indica la presencia potencial de un "bamboleo" del núcleo interno, similar al movimiento de un trombo giratorio.

Variaciones internas y en el campo magnético

En el nuevo estudio, el mismo equipo de investigadores confirmó este ciclo midiendo pequeños cambios en la duración del día en todo el planeta, una medida que está controlada por el movimiento periódico del eje de rotación de la Tierra. También compararon este dato con las variaciones en el movimiento polar que identificaron previamente.

Los resultados sugieren que el "bamboleo" es causado por una inclinación de 0,17 grados entre el núcleo interno de la Tierra y el manto, un dato que se opone a la teoría tradicional de rotación de la Tierra: hasta el momento, se pensaba que el eje de rotación del núcleo interno y el eje de rotación del manto coincidían por completo.

Al mismo tiempo, la nueva investigación muestra que existe un cambio apreciable en la densidad en el límite entre el núcleo interno y sus capas circundantes. Además, la inclinación estática identificada y el bamboleo resultante pueden extender su influencia a fenómenos geofísicos más amplios. De acuerdo a un artículo publicado en Phys.org, la inclinación estática también puede conducir a un cambio considerable en la forma del núcleo líquido, resultando en variaciones importantes en el movimiento del fluido y un cambio correspondiente en el campo geomagnético de la Tierra.

Referencia

