Es posible ser madre y deportista olímpica al mismo tiempo, siempre que se cuente con el apoyo adecuado y se respeten los tiempos de cada mujer, según un estudio. No obstante, se debería facilitar la conciliación de la maternidad y el deporte de alto nivel, y ofrecer más orientación y apoyo a las deportistas y a las organizaciones deportivas.

Las mujeres deportistas de élite se enfrentan a un dilema cuando quieren formar una familia: ¿cómo compaginar la maternidad con el alto rendimiento?

Un estudio ha explorado los pensamientos y experiencias de 13 esquiadoras de fondo nórdicas sobre este tema, y ha descubierto que muchas de ellas lograron volver al mismo nivel competitivo o incluso mejor después de tener hijos.

Las participantes del estudio, que procedían de Noruega y Suecia, eran todas esquiadoras de fondo de nivel internacional, con medallas olímpicas y mundiales en su palmarés.

Los investigadores les hicieron una serie de preguntas sobre sus planes y expectativas de tener hijos, así como sobre los posibles efectos del embarazo y la maternidad en su carrera deportiva.

Conflicto interno

El estudio reveló que muchas de las esquiadoras tenían un conflicto interno: por un lado, querían cumplir sus mayores sueños deportivos antes de tener hijos; por otro, eran conscientes de que su reloj biológico estaba avanzando y de que el embarazo podía tener consecuencias en su cuerpo y su rendimiento. Algunas de las participantes que habían pasado de los 30 años se preguntaban cuánto podían esperar para tener hijos y si sería demasiado tarde.

Otro aspecto que preocupaba a las esquiadoras era el impacto económico y laboral de la maternidad. Ninguna de las participantes sabía cómo afectaría su embarazo a sus contratos o condiciones de trabajo.

Muchas temían perder patrocinadores, salarios y quizás incluso su lugar en el equipo nacional. Sin embargo, otras se sorprendieron por el apoyo que recibieron de sus entrenadores, compañeros y federaciones después de anunciar su embarazo.

Rendimiento deportivo

El estudio también mostró que cinco de las siete mujeres que tuvieron hijos durante sus carreras lograron volver al mismo nivel competitivo que antes del embarazo, o incluso mejoraron. Algunas de ellas atribuyeron su éxito a una mayor motivación, confianza y madurez tras convertirse en madres. Otras, en cambio, reconocieron que les costó más recuperar la forma física y que tuvieron que hacer malabares para equilibrar su vida familiar y profesional.

El estudio concluye que es posible combinar la maternidad y el éxito deportivo, siempre que se cuente con el apoyo adecuado y se respeten los tiempos de cada mujer.

Referentes inspiradores

El artículo cita ejemplos de otras deportistas que han demostrado que se puede ser madre y campeona del mundo al mismo tiempo, como la atleta jamaicana Shelley-Ann Fraser-Pryce, que ganó el oro en los 100 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2019 en Doha, o como la tenista estadounidense Serena Williams, que ha disputado cuatro finales de Grand Slam tras dar a luz.

En los Juegos de Pekín 2022 destacaron también un número destacado de madres olímpicas: la bobsledder Elana Meyers Taylor (Estados Unidos), la biatleta Anaïs Chevalier-Bouchet (Francia) y la luger Natalie Geisenberger (Alemania) obtuvieron medallas en sus respectivos deportes.

Sin embargo, el estudio también reconoce que hay aspectos que no se han abordado en profundidad, como el volumen y la intensidad de la actividad física durante el embarazo y sus efectos sobre la maternidad y los hijos.

Medidas posibles

Al respecto, una revisión sistemática publicada en 2023 observó que hay poca evidencia disponible sobre las recomendaciones específicas para las deportistas de élite embarazadas, y que se necesita más investigación al respecto.

Asimismo, el estudio sugiere que se deberían mejorar las políticas deportivas para facilitar la conciliación de la maternidad y el deporte de alto nivel, y ofrecer más orientación y apoyo a las deportistas y a las organizaciones deportivas.

En este sentido, una guía publicada por UK Sport en 2023 ofrece algunas pautas y recursos para gestionar el embarazo y la maternidad en el deporte de élite.

