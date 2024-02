Cinco tormentas en la última década tuvieron velocidades de viento que pertenecen a una hipotética categoría 6 en la escala de huracanes Saffir-Simpson: el fenómeno obligaría a los científicos a crear una nueva clasificación, capaz de reflejar la virulencia de los huracanes en la actualidad. Las causas principales del fenómeno tienen su origen en el calentamiento global antropogénico.

De acuerdo a un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los huracanes han aumentando considerablemente su potencia en los últimos 10 años, desconcertando a los científicos y obligándolos a crear nuevas categorías y clasificaciones.

A lo largo de más de 50 años, el Centro Nacional de Huracanes, en Estados Unidos, ha utilizado la escala de viento Saffir-Simpson para comunicar el riesgo de daños que podrían causar estos fenómenos meteorológicos. Esta clasificación etiqueta a un huracán en una escala que va desde la Categoría 1 (velocidades del viento entre 74 y 95 metros por hora) hasta la Categoría 5 (velocidades del viento de 158 metros por hora o más).

Sin embargo, a medida que el aumento de las temperaturas oceánicas contribuye a la aparición de huracanes cada vez más intensos y destructivos, los especialistas han encontrado que estas categorías ya no son suficientes. En la nueva investigación, el científico Michael Wehner, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y James Kossin, de la First Street Foundation, se preguntaron si la categoría 5 es suficiente para comunicar el riesgo de daños causados por huracanes, en un clima cada vez más extremo.

Huracanes fuera de control

Además de analizar diferentes casos, los expertos introdujeron una hipotética Categoría 6 en la Escala de Viento de Saffir-Simpson, que englobaría tormentas con velocidades de viento mayores a 192 metros por hora. Registraron 5 huracanes con esta potencia en los últimos 10 años, demostrando la necesidad de ampliar las categorías existentes, aunque la 5 esté abierta.

"Nuestra motivación es reconsiderar cómo el carácter abierto de la escala Saffir-Simpson puede conducir a una subestimación del riesgo de los huracanes y, en particular, cómo esta subestimación se vuelve cada vez más problemática en un mundo que se calienta", indicó Wehner en una nota de prensa.

Un huracán o ciclón tropical es un centro de baja presión de gran profundidad, que se desarrolla en latitudes tropicales y genera un intenso sistema de tormentas. En el hemisferio norte, estos sistemas rotan en sentido antihorario, mientras que en el hemisferio sur lo hacen en sentido horario, aunque en ambos casos se trata del mismo fenómeno.

El nombre huracán sirve para identificar a los ciclones tropicales que se forman en el océano Atlántico o el Pacífico Oriental, mientras que en otras regiones se los denomina tifón, cuando se desarrollan en el Pacífico noroccidental, o solamente ciclón, cuando se concretan en el océano Índico o en el Pacífico suroccidental.

Las causas del fenómeno

Para Wehner y Kossin, el calentamiento global antropogénico, o sea generado principalmente por la actividad humana, ha aumentado significativamente las temperaturas de la superficie del océano y del aire troposférico, en regiones donde se forman y propagan huracanes, ciclones tropicales y tifones. Esto proporciona una energía térmica adicional para la intensificación de las tormentas, que deriva en el aumento de la velocidad del viento.

Al realizar un análisis de datos históricos de huracanes de 1980 a 2021, los científicos determinaron un límite superior hipotético para los huracanes de categoría 5, observando el rango cada vez mayor de velocidades del viento entre las tormentas de categoría inferior. Además, descubrieron los 5 huracanes de Categoría 6 de la última década, ya mencionados previamente.

Pensando hacia el futuro, los investigadores estudiaron simulaciones para explorar cómo el calentamiento del clima afectaría la intensificación de los huracanes. Sus modelos mostraron que con 2 grados Celsius de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, el riesgo de tormentas de categoría 6 se incrementa hasta un 50% cerca de Filipinas y se duplica en el Golfo de México. El mayor riesgo de estas tormentas se encuentra en el sudeste asiático, Filipinas y el Golfo de México.

Aunque pueda limitarse el calentamiento global a solamente 1,5°C por encima de las temperaturas preindustriales para finales de este siglo, las mayores posibilidades de que se concreten tormentas de categoría 6 son sustanciales en estas simulaciones, concluyeron los investigadores.

Referencia

The growing inadequacy of an open-ended Saffir–Simpson hurricane wind scale in a warming world. Michael F. Wehner and James P. Kossin. PNAS (2024). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2308901121