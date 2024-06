China descubre grafeno natural en la Luna

Investigadores chinos han descubierto recientemente grafeno natural de escasas capas por primera vez en la Luna, a partir de las muestras traídas a la Tierra por la sonda Chang'e 5. El hallazgo proporciona nuevos conocimientos sobre las actividades geológicas, la historia evolutiva y las características ambientales de la Luna.

Mediante la observación y el análisis del material, el equipo de investigación liderado por la Universidad de Jilin confirmó que el grafito de carbono detectado en las muestras de suelo lunar es un tipo de grafeno de pocas capas. Las conclusiones se resumen en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista National Science Review.

Viento solar y erupciones volcánicas

Según informa Global Times, los científicos revelaron que el grafeno se habría originado a partir de procesos catalíticos minerales, inducidos conjuntamente por el viento solar y las primeras erupciones volcánicas en la Luna. Saber más sobre la composición del suelo lunar es crucial para aprovechar sus recursos en futuras misiones tripuladas.

Se estima que aproximadamente el 1,9 por ciento del carbono interestelar total existe en forma de grafeno. Por lo tanto, el grafeno natural puede proporcionar una referencia e información importante para la evolución geológica de los cuerpos celestes y sus características, como en este caso sucede con la Luna.

Por otro lado, los investigadores verificaron que las áreas de las muestras de suelo lunar que contienen carbono también presentan compuestos de hierro. La identificación del hierro es otro aspecto vital, ya que este material estaría estrechamente relacionado con la formación del grafeno.

Una nueva era en la compresión de las características de la Luna

De acuerdo a un artículo publicado en Passionategeekz en base a un comunicado de la Universidad de Jilin, los especialistas utilizaron la tecnología de integración de microscopía electrónica-Raman para recolectar espectros en lugares donde el contenido de carbono de las muestras de suelo lunar era relativamente alto. Pudieron verificar que la calidad cristalina del carbono de grafito en las muestras de suelo lunar es relativamente alta.

Vale recordar que un total de 1.731 gramos de muestras lunares llegaron a la Tierra en diciembre de 2020, traídas por la sonda china Chang'e 5. Estas muestras fueron las primeras que se obtuvieron de una región más joven de la superficie lunar, que contiene rocas volcánicas.

Sobre principios de junio de este año, un total de 258 muestras lunares que pesan 77,7 gramos fueron distribuidas a 114 equipos de científicos de 40 centros de investigación. A partir de estas muestras, los investigadores han logrado una serie de descubrimientos históricos, que se reflejaron en más de 70 estudios publicados en las principales revistas académicas internacionales.

Referencia

Discovery of natural few-layer graphene on the Moon. Wei Zhang et al. National Science Review (2024). DOI:https://doi.org/10.1093/nsr/nwae211