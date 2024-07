Las hormigas invasoras hacen autostop para encontrar un nuevo hogar

Se sabe que los insectos son especialistas en utilizar todo tipo de formas de transporte para atravesar amplias distancias, pero un nuevo estudio ha revelado que las hormigas también dominan el autostop: estos insectos sociales recogen a toda la familia, incluida su reina, y se suben al primer vehículo que encuentran para emprender un viaje oportunista a una nueva zona donde puedan establecer su hogar.

Un equipo de investigadores de Virginia Tech, en Estados Unidos, publicó un estudio en la revista Ecological Entomology en el que describen un conjunto de observaciones realizadas entre 2017 y 2023 en torno a una práctica hasta hoy desconocida en nueve especies de hormigas: viajar en modalidad “autostop” de un punto geográfico a otro para propagarse y extender su influencia. En su gran mayorías, las hormigas que se subieron a los vehículos son consideradas especies invasoras.

Hormigas, un compañero de viaje indeseado

Aunque se conoce la capacidad de muchas especies de insectos para volar, planear, nadar, arrastrarse o cavar y de esta forma conquistar nuevos territorios, no sabíamos hasta hoy que también eran hábiles en el autostop, la práctica que consiste en subirse al vehículo de otra persona en el camino y solicitar un viaje de “cortesía” hacia otro lugar.

Investigaciones previas habían demostrado que los insectos pueden viajar en vehículos, pero por lo general se referían al uso de maquinaria agrícola o a vehículos empleados en la industria del transporte por carretera. El nuevo estudio es el primero en analizar cómo los insectos, específicamente las hormigas, han adquirido la práctica de subirse a los vehículos familiares y de uso cotidiano para invadir nuevas regiones.

En un esfuerzo de ciencia ciudadana que incorporó informes de redes sociales a lo largo y a lo ancho de Taiwán, los científicos recibieron una gran cantidad de testimonios de personas que advertían como sus vehículos eran invadidos por hormigas de un momento a otro. Según una nota de prensa, a partir de estos datos los científicos llevaron adelante observaciones metódicas durante seis años, entre 2017 y 2023.

Hormigas que viven en árboles, las más adictas al autostop

El análisis se abocó principalmente a las poblaciones de hormigas y su actividad de autostop en la isla asiática, e incluyó ejemplos de especies como la hormiga fantasma y la hormiga negra del cacao. En el estudio, se examinaron factores como la época del año, el clima, el tipo de vehículo, la ubicación, la duración de la estadía y la cantidad de hormigas. Esto les permitió a los científicos comprender mejor los patrones que dieron lugar a una práctica exitosa de autostop en nueve especies diferentes de hormigas, siete de ellas consideradas invasoras.

Las conclusiones muestran que las especies de hormigas arbóreas o semiarbóreas, en particular la exótica hormiga negra del cacao, cuyo nombre científico es Dolichoderus thoracicus, representaron más de la mitad de los casos notificados. La duración del estacionamiento de los vehículos en los que las hormigas hacían autostop varió de varias horas a más de un mes. Además, se notificaron más casos en las estaciones más cálidas (primavera y verano) que en las estaciones más frías (otoño e invierno).

A partir de la verificación de este fenómeno, los autores del estudio aconsejaron la realización de nuevas investigaciones en el futuro, para examinar los factores abióticos y bióticos que determinan el éxito de los fenómenos de desplazamiento en vehículos. El objetivo debe ser predecir mejor la propagación de hormigas exóticas e invasoras y desarrollar estrategias de gestión eficaces, para prevenir una propagación desmedida o descontrolada.

Referencia

Free ride without raising a thumb: A citizen science project reveals the pattern of active ant hitchhiking on vehicles and its ecological implications. Feng-Chuan et al. Ecological Entomology (2024). DOI:https://doi.org/10.1111/een.13336