Resuelto el misterio sobre el ordenador más antiguo del mundo

En 1901, un grupo de investigadores descubrió en un naufragio un extraño y rudimentario ordenador, que luego se definió como el mecanismo de Antikythera, un artefacto fechado en el siglo II a.C. que se convirtió en el ordenador más antiguo del mundo y hasta apareció en uno de los films de la saga "Indiana Jones". Ahora, utilizando investigaciones de ondas gravitacionales de vanguardia, los científicos lograron revelar que el misterioso artefacto fue utilizado para rastrear el año lunar griego.

Astrónomos de la Universidad de Glasgow, en Escocia, han utilizado técnicas de modelado estadístico desarrolladas con el propósito de analizar ondas gravitacionales para desvelar la verdadera función del mecanismo de Antikythera, un artefacto creado dos milenios atrás que se considera el ordenador más antiguo del mundo. Los hallazgos se resumen en un nuevo estudio, publicado en la revista Horological Journal y en arXiv.

Un viejo artefacto para leer el cielo

El mecanismo fue descubierto en 1901, durante las tareas de exploración realizadas por un naufragio que ocurrió cerca de la isla griega de Antikythera. Aunque el artefacto, del tamaño de una caja de zapatos, se dividió en fragmentos y sufrió las consecuencias de la erosión, pudo apreciarse que contenía una compleja e intrincada serie de engranajes.

Luego de décadas de investigación y análisis posteriores, fue posible establecer que el mecanismo data del segundo siglo antes de Cristo y que funcionó como una especie de ordenador mecánico manual. Los diales exteriores conectados a los engranajes internos permitieron a los usuarios predecir eclipses y calcular las posiciones astronómicas de los planetas en una fecha determinada, con una precisión sin precedentes para cualquier otro dispositivo conocido en la época.

Según un articulo publicado en Futurism, un estudio de 2021 descubrió que los agujeros previamente descubiertos y espaciados regularmente en un "anillo de calendario" estaban marcados para describir las ubicaciones del Sol, la Luna, y los cinco planetas conocidos en la antigüedad. Ahora, el nuevo estudio ha identificado que esta serie de agujeros se correspondía con mayor probabilidad con el año lunar griego, en vez de con el año solar egipcio como se pensaba anteriormente.

Ondas gravitacionales para resolver el enigma

El equipo de especialistas empleó modelos estadísticos derivados de la investigación de ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por grandes eventos cósmicos, para revelar con mayor precisión el funcionamiento del antiguo ordenador. Incluyeron datos del Observatorio de Ondas Gravitacionales del Interferómetro Láser (LIGO), un experimento de física a gran escala diseñado para medir las ondas gravitacionales a millones de años luz de la Tierra.

De acuerdo a una nota de prensa, los resultados mostraron una fuerte evidencia de que el anillo de calendario en el mecanismo de Antikythera contenía 354 ó 355 agujeros, en vez de 365 como se pensó previamente. Esta cifra muestra una relación directa con el calendario lunar griego y aleja la posibilidad de que se utilizara con la lógica del año solar egipcio.

“Esperamos que nuestros hallazgos sobre el mecanismo de Antikythera ayuden a profundizar nuestra comprensión sobre cómo este notable dispositivo fue hecho y utilizado por los griegos”, indicó en el comunicado el profesor Graham Woan, uno de los autores de la investigación. Vale recordar que el mecanismo de Antikythera fue popularizado por la saga “Indiana Jones”, ya que aparece en una de las películas que la componen.

Referencia

An Improved Calendar Ring Hole-Count for the Antikythera Mechanism: A Fresh Analysis. Graham Woan and Joseph Bayley. Horological Journal (2024). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.00040