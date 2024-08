Crean un "mando a distancia" que controla el cerebro de los ratones

Una tecnología permite controlar a distancia el cerebro de unos ratones: consigue que dejen de comer o que coman mucho, que superen la timidez e incluso que las hembras se vuelvan mucho más maternales. Este control remoto abre la posibilidad de apagar en humanos el dolor crónico o de encender la felicidad en personas con depresión.

Imagina un mundo donde los pensamientos pueden controlarse con un simple interruptor magnético. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues resulta que la realidad ha superado a la ficción en unos laboratorios de Corea del Sur. Un equipo de científicos, liderados por el Dr. Jinwoo Cheon, acaba de lograr algo que nos deja boquiabiertos: controlar remotamente el cerebro de ratones usando campos magnéticos y unas nanopartículas muy especiales.

Esta historia comienza en el Instituto de Ciencias Básicas (IBS), donde nuestros intrépidos investigadores se propusieron resolver uno de los grandes misterios de la neurociencia: cómo influir en el cerebro sin tener que abrir el cráneo. Y vaya si lo consiguieron. Crearon algo que suena a película de superhéroes: Nano-MIND (Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics), o como yo lo llamo, el control remoto del cerebro.

¿Cómo funciona?

Pero ¿cómo funciona esta maravilla? Imagina que introduces en el cerebro de un ratón unos diminutos imanes inteligentes, tan pequeños que ni siquiera puedes verlos. Estos imanes microscópicos se conectan a ciertas neuronas previamente modificadas genéticamente. Ahora, cuando aplicas un campo magnético desde fuera, ¡bam! Las neuronas se activan o se desactivan como si tuvieras un interruptor en tus manos.

Los científicos, emocionados como niños con juguete nuevo, decidieron poner a prueba su invento. Primero, se enfocaron en el apetito de los ratones. Con un simple clic magnético, lograron que algunos ratones comieran la mitad de lo normal, mientras que otros se volvieron unos glotones, duplicando su ingesta. ¡Imagina poder controlar tus antojos de medianoche con solo pulsar un botón!

Pero no se detuvieron ahí. En un giro digno de una comedia romántica, consiguieron que los ratones se volvieran más sociables. Con otro clic magnético, los roedores pasaron de ser tímidos a convertirse en el alma de la fiesta ratonil. Y como toque final, en un experimento que parece sacado de un cuento infantil, lograron que las hembras de ratón se convirtieran en supermamás, cuidando a sus crías con un celo nunca visto.

Descripción general de la tecnología nano-MIND. / IBS.

Mando a distancia del cerebro

El Dr. Cheon, con una sonrisa de oreja a oreja, nos cuenta que Nano-MIND es como tener un mando a distancia para el cerebro. Y no, no estamos hablando de controlar mentes al estilo de un villano de cómic. La idea es mucho más noble: imagina poder "apagar" el dolor crónico o "encender" la felicidad en personas con depresión. Las posibilidades (todavía hipotéticas) son tan enormes que hasta da un poco de vértigo pensarlas.

Claro, como en toda buena historia, hay un lado oscuro que considerar. La idea de poder controlar cerebros a distancia suena un poco escalofriante, ¿no? Los científicos son los primeros en reconocerlo y aseguran que su objetivo es ayudar, no crear un ejército de zombis controlados magnéticamente.

En fin, mientras los ratones de laboratorio siguen con sus festines y sus repentinos ataques de sociabilidad, el resto del mundo científico observa con asombro. Nano-MIND podría ser la llave que abra la puerta a un nuevo entendimiento del cerebro, a tratamientos revolucionarios para enfermedades neurológicas y quién sabe, tal vez algún día, a una forma de hacernos un poco más felices con solo pulsar un botón.

Implicaciones y futuro de la tecnología

El Dr. Jinwoo Cheon destaca que Nano-MIND es la primera tecnología en el mundo que permite controlar libremente regiones cerebrales específicas utilizando campos magnéticos. Las aplicaciones potenciales de esta tecnología son amplias: en primer lugar, para la investigación neurológica, ya que permitirá un estudio más detallado de las funciones cerebrales y la cartografía de vías neurológicas.

En segundo lugar, permitirá el desarrollo de redes neuronales artificiales e inspirar nuevos enfoques en inteligencia artificial, así como interfaces cerebro-computadora bidireccionales que mejorarán la comunicación entre el cerebro y dispositivos externos.

Por último, podría servir también para tratamientos innovadores de trastornos neurológicos y psiquiátricos.

