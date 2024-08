Los fondos marinos también están sacudidos por poderosas corrientes

Los fondos marinos más profundos se ven afectados por el vaivén diario de las mareas y el cambio de estaciones. Estas corrientes se aceleran y desaceleran constantemente, a veces invierten su dirección y son impulsadas en diferentes direcciones por el relieve irregular del fondo oceánico. No solo transportan sedimentos, sino también carbono orgánico, nutrientes y contaminantes. Y guardan muchos secretos del pasado de la Tierra.

Un reciente estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha revelado que las corrientes en el fondo marino son mucho más dinámicas y complejas de lo que se pensaba anteriormente.

El equipo de investigación, liderado por Lewis P. Bailey y Michael A. Clare, de la Universidad de Southampton (UK), utilizó datos recopilados durante cuatro años por 34 estaciones de seguimiento en un sistema mixto frente a las costas de Mozambique.

Se desplegaron treinta y cuatro amarres a una profundidad de hasta 2,5 km, equipados con perfiladores de corrientes acústicos Doppler de alta frecuencia, como una cámara de velocidad submarina para medir las corrientes del fondo marino, con la finalidad de comprobar que las corrientes cercanas al lecho son altamente dinámicas.

Los investigadores observaron variabilidad espacial en la velocidad a lo largo de escalas de tiempo de mareas y estacionales, incluidas inversiones en la dirección de la corriente y una fuerte influencia de dirección y embudo por parte de la morfología local del lecho marino.

Las corrientes cercanas al lecho observadas son capaces de movilizar y distribuir sedimentos a través del lecho marino, lo que complica el transporte de partículas en aguas profundas y la reconstrucción de las condiciones paleoceanográficas, explican los investigadores en un artículo publicado en Nature Geoscience.

Los modelos anteriores sugerían que estas corrientes serían continuas y constantes, pero los nuevos resultados proporcionan grandes sorpresas: en realidad, las corrientes se aceleran y desaceleran constantemente, a veces invierten su dirección y son impulsadas en diferentes sentidos por el relieve irregular del fondo marino.

Estos datos han permitido determinar con gran precisión cómo las corrientes cercanas al lecho marino varían significativamente en velocidad y dirección a lo largo de escalas temporales de marea y estacionales.

Moviendo sedimentos

Las corrientes en el fondo del océano no solo transportan sedimentos, sino también carbono orgánico, nutrientes y contaminantes. Estas corrientes incluyen flujos de turbidez impulsados por la gravedad y corrientes de contorno impulsadas por la termohalina o cinta transportadora oceánica.

Lo interesante es que estos procesos rara vez operan de manera aislada. En cambio, interactúan de forma compleja, especialmente en áreas donde las corrientes de contorno intersectan cañones submarinos o depresiones súbitas del talud continental, destacan los investigadores.

Las observaciones mostraron que las corrientes cercanas al lecho marino son capaces de movilizar y distribuir sedimentos a través del fondo marino, complicando así el transporte de partículas en el océano profundo.

Interacciones dinámicas

Estas interacciones dinámicas pueden por tanto modificar los regímenes de transporte de sedimentos, controlando su distribución y destino, así como el carbono orgánico, los nutrientes y los contaminantes.

Observar esas interacciones permitió comprobar que el fondo marino actúa como el depósito final de sedimentos, carbono orgánico y contaminantes, formando un archivo importante de información sobre el clima pasado, la oceanografía y los peligros naturales.

Los registros sedimentarios, especialmente en la pendiente continental, están dominados por el transporte de material a través de flujos de sedimentos impulsados por la gravedad y corrientes de contorno sostenidas, concluyen los científicos.

Referencia

Highly variable deep-sea currents over tidal and seasonal timescales. Lewis P. Bailey et al. Nature Geoscience (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41561-024-01494-2