La "animación suspendida" de seres humanos podría ser una realidad

Un proyecto estadounidense reflota la idea de la "animación suspendida" en seres humanos, que consiste en ralentizar momentáneamente los procesos vitales de un organismo, para ganar tiempo en caso de accidentes o enfermedades que pongan en riesgo la vida. Aunque ya se había probado una solución similar en animales, ahora el nuevo proyecto motoriza este sistema en humanos.

Investigadores del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard y de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), en Estados Unidos, concluyen en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista ACS Nano que la "animación suspendida" en seres humanos podría conseguirse mediante la administración de un fármaco aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), aplicado en casos de Alzheimer.

El viejo sueño de hibernar como los osos

Conseguir una disminución reversible del metabolismo y otros procesos fisiológicos en todo el organismo, como ocurre en animales que experimentan letargo o hibernación, podría contribuir a una mayor supervivencia después de una lesión grave. Además de salvar vidas o preservar la funcionalidad de órganos, la "animación suspendida" podría ser muy útil también en la exploración espacial futura, sobretodo en el caso de misiones a sitios alejados del cosmos.

Los científicos sugieren en la nueva investigación que el medicamento para la enfermedad de Alzheimer donepezilo (DNP) podría ser un candidato prometedor para desarrollar un fármaco capaz de inducir un estado semejante al de un letargo. Esto se confirmó previamente en modelos animales, en los cuales un medicamento similar logró resultados concretos en renacuajos.

“Enfriar el cuerpo de un ser humano para ralentizar sus procesos metabólicos se ha utilizado durante mucho tiempo en entornos médicos para reducir las lesiones y los problemas a largo plazo de afecciones graves, pero solo se puede hacer actualmente en un hospital con buenos recursos. Lograr un estado similar de "biostasis" con un medicamento fácil de administrar como DNP podría salvar millones de vidas cada año", indicó en una nota de prensa el científico Michael Super, uno de los autores del estudio.

Un gran avance hacia la hibernación humana

Utilizando una combinación de algoritmos predictivos de aprendizaje automático y modelos animales, el equipo de investigadores identificó y probó compuestos farmacológicos existentes que tenían el potencial de poner los tejidos vivos en un estado de "animación suspendida". Aunque el fármaco SNC80 logró resultados positivos en animales, no es posible su uso en humanos porque provoca convulsiones cuando se inyecta sistémicamente.

Pero las búsquedas con su algoritmo especializado, NeMoCad, permitieron identificar otros compuestos cuyas estructuras son similares a SNC80. Así llegaron a DNP, que ha sido aprobado desde 1996 para tratar el Alzheimer. “Curiosamente, las sobredosis clínicas de DNP en pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer se han asociado con somnolencia y una frecuencia cardíaca reducida, síntomas similares a los del letargo", expresó en el comunicado Maria Plaza Oliver, autora principal del estudio.

"Nuestra investigación es la primera que se centra en aprovechar esos efectos como la principal respuesta clínica, y no como efectos secundarios. Esto abre un nuevo camino para la "animación suspendida" y hace viable su concreción", concluyó Oliver. De acuerdo a un artículo publicado en The Debrief, el equipo de expertos señaló que este es solo un primer paso hacia el hallazgo de un tratamiento real de animación suspendida o hibernación humana. Sin embargo, la identificación de un fármaco ya aprobado podría simplificar y agilizar su desarrollo.

Referencia

Donepezil Nanoemulsion Induces a Torpor-like State with Reduced Toxicity in Nonhibernating Xenopus laevis Tadpoles. Maria Plaza Oliver et al. ACS Nano (2024). DOI:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c02012