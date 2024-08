Detectan indicios de posible actividad volcánica pasada en el lado oscuro de la Luna

Investigadores chinos han identificado signos de “magmatismo oculto” debajo de la superficie lunar, cerca del sitio de aterrizaje de la sonda Chang'e-6 en el lado oculto de la Luna. El hallazgo arroja nueva luz sobre la historia geológica del satélite natural, ya que podría tratarse de un signo primario de antiguo vulcanismo.

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Hong Kong (HKU), en China, ha analizado exhaustivamente los indicios de magmatismo descubiertos en el sitio de aterrizaje de la sonda Chang'e-6 y sus alrededores en el lado oscuro de la Luna, a partir de datos de teledetección. La investigación, publicada en The Astrophysical Journal Letters, muestra una extensa distribución de este magmatismo oculto en toda la cuenca del Polo Sur–Aitken (SPA), junto a posible vulcanismo antiguo.

La historia profunda de la Luna

Las huellas de actividades ígneas lunares, incluido el magmatismo y el vulcanismo, contienen información significativa sobre el interior lunar y su estado térmico. Su distribución es asimétrica entre el lado cercano y el lado lejano, lo que refleja la dicotomía global que caracteriza al satélite. De acuerdo a una nota de prensa, las muestras de la cuenca del Polo Sur–Aitken (SPA) tienen la clave para revelar el enigma del origen de esta asimetría, al brindar datos sobre la historia primitiva de la Luna.

Vale recordar que el magmatismo es un proceso geológico que implica el movimiento y la solidificación de la roca fundida (magma) debajo de la corteza de los cuerpos planetarios, en este caso de la Luna. Este proceso desempeña un papel crucial en la configuración de las superficies planetarias. En tanto, el vulcanismo es el resultado visible del magmatismo y es el principal proceso responsable de formar montañas.

Los científicos chinos hallaron abundante evidencia de la amplia distribución de intrusiones de corteza poco profundas en SPA, lo que sugiere una extensa actividad magmática en profundidad y un posible vulcanismo en toda esa zona. La sorprendente revelación confirma signos claros de actividad magmática, en un área que alguna vez se creyó que era geológicamente inactiva. Además de aclarar aspectos desconocidos del lado oculto de la Luna, las conclusiones también brindan nueva información sobre el origen del satélite.

Actividad oculta

Según un artículo publicado en The Debrief, el magmatismo oculto en la Luna podría ser el resultado de una antigua actividad volcánica que nunca llegó a la superficie, o indicar procesos internos más recientes que mantienen partes del interior lunar más cálidas de lo esperado. Esto podría explicar en parte la asimetría entre ambos lados de nuestro único satélite natural.

Por último, estos hallazgos se vuelven aún más importantes frente a una investigación previa que identificó la presencia de misteriosas rocas ricas en magnesio debajo de la superficie lunar: ambos descubrimientos muestran que aún no contamos con todos los datos necesarios para caracterizar a la Luna con máxima precisión, siendo imprescindible el desarrollo de nuevas misiones e investigaciones, como así también un análisis más profundo de las muestras que lleguen a la Tierra.

Referencia

Extensive Intrusive Magmatism in the Lunar Farside Apollo and South Pole–Aitken Basins, Chang'e-6 Landing Site. Yuqi Qian et al. The Astrophysical Journal Letters (2024). DOI:10.3847/2041-8213/ad698f