Fumar reduce los ingresos económicos, según un nuevo estudio

Una reciente investigación concluye que fumar tiene un efecto negativo en las ganancias entre los trabajadores más jóvenes, como así también en su desarrollo en el mercado laboral. Los resultados muestran que la tendencia es particularmente significativa entre los adultos jóvenes con menor nivel educativo.

Científicos de la Universidad de Jyväskylä, la Universidad de Helsinki y otras universidades finlandesas analizaron en un estudio publicado en la revista Nicotine & Tobacco Research la influencia del hábito de fumar sobre la inserción en el mercad laboral y el nivel de ingresos económicos de adultos jóvenes. Las conclusiones indican que el incremento en la cantidad de cigarrllos consumidos al año provoca una disminución en las ganancias y reduce las posibilidades de crecimiento laboral, principalmente entre las personas con menos formación académica.

Tabaquismo: consecuencias conocidas

De acuerdo a una nota de prensa, se sabe que los efectos adversos para la salud del tabaquismo incluyen un incremento en el riesgo de varios tipos de cáncer, problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares. Y aunque las tasas de tabaquismo disminuyeron desde la década de 1990, todavía entre un 20% y un 30% de la población sigue fumando en los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Estudios previos han asociado al tabaquismo con un éxito reducido en el mercado laboral, potencialmente debido a su impacto negativo en la productividad en el trabajo, especialmente en empleos físicamente exigentes, ya que perjudica la aptitud física y el rendimiento en general. A esto se suma cierto estigma y prejuicios sociales relacionados con las personas que fuman.

Ahora, la nueva investigación empleó datos del Estudio de Riesgo Cardiovascular en Jóvenes Finlandeses, un análisis longitudinal de 3.596 participantes de áreas urbanas y rurales de cinco regiones universitarias en Finlandia, con edades de 24 a 39 años. Vincularon estos datos con los resultados del mercado laboral de Statistics Finland y otros antecedentes económicos.

Efectos negativos concretos

Los investigadores hallaron que el aumento en la cantidad de cigarrillos consumidos por año se asoció con una disminución del 1,8% en las ganancias obtenidas anualmente. Esto sugiere, por otro lado, que la reducción del consumo a lo largo de 5 años consecutivos podría conducir a un aumento de las ganancias en torno a un 9%.

El estudio reveló diferencias significativas en los ingresos entre fumadores y no fumadores principalmente entre los trabajadores más jóvenes, sobretodo entre las personas con un nivel educativo más bajo. Por otro lado, no hallaron distinciones entre los trabajadores mayores: esto sugiere que fumar entre las generaciones más jóvenes, donde es menos frecuente, puede afectar negativamente las perspectivas en el mercado laboral con una mayor intensidad.

En resumen, los espacialistas creen que las consecuencias negativas en el área económica y laboral deberían sumarse a los aspectos que hacen del tabaquismo un hábito a reducir para potenciar un estilo de vida más saludable, disminuyendo al mismo tiempo los efectos perjudiciales en la sociedad en general de los hábitos nocivos a nivel individual.

Referencia

Tobacco Smoking in Early Adulthood and Labor Market Performance: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Jutta Viinikainen et al. Nicotine & Tobacco Research (2025). DOI:https://doi.org/10.1093/ntr/ntae296