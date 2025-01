El cambio climático está "atrapando" a algunas bacterias en un bucle temporal eterno

Especies de bacterias en un lago de Wisconsin están en una suerte de "bucle interminable" evolutivo: han crecido rápidamente y regresado abruptamente a su estado inicial, repitiendo una y otra vez ese ciclo, aparentemente en respuesta a estaciones y otros parámetros ambientales que cambiaron drásticamente como consecuencia del cambio climático.

Un equipo internacional de investigadores conducido por especialistas de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, analizó material genético de bacterias y otros microorganismos en un archivo único de muestras de agua recolectadas durante 20 años, en el lago Mendota en Wisconsin. Además de ser el análisis genético más extendido en el tiempo de esta clase de comunidades, evidencia extraños comportamientos evolutivos, que estarían ligados con el cambio climático.

Los científicos hallaron en su investigación que en el transcurso de un año la mayoría de las especies individuales de bacterias en el lago evolucionaron rápidamente, aparentemente en respuesta a estaciones y temperaturas que cambiaron de forma drástica. En un ciclo que en realidad debería concretarse a lo largo de múltiples generaciones, las bacterias evolucionan y regresan a un estado primigenio sin sufrir las presiones evolutivas de miles de generaciones.

Atrapadas en un bucle temporal

Según una nota de prensa, este mismo cambio estacional se desarrolló año tras año, como si la evolución fuera una película que se reproduce indefinidamente de principio a fin, aparentemente sin llegar a ninguna parte. Los investigaores creen que el cambio climático ha sacudido el “reloj interno” de las bacterias, haciendo que modifiquen su ritmo evolutivo habitual. Estas conclusiones son posibles gracias a la obtención de la serie de tiempo de metagenoma más larga jamás recopilada de un sistema natural.

Los expertos obtuvieron 471 muestras de microbios del lago, observando a lo largo de dos décadas las variaciones genéticas dentro y entre las especies a través del tiempo. Los datos mostraron que miles de especies de bacterias evolucionaron a través de las generaciones, y luego volvieron a un estado prácticamente idéntico al inicial a medida que las estaciones cambiaban.

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, como los microbios viven solo unos días, la evolución genética a lo largo de miles de generaciones se produjo en el lapso de un año. De los 2.855 genomas bacterianos estudiados, se encontraron cambios estacionales cíclicos en el 80% de ellos. ¿Cuál es la razón de estas modificaciones?

Las bacterias también responden al cambio climático

Aunque el lago Mendota cambia mucho de una estación a la otra, lo habitual es que dentro de una misma especie bacteriana las cepas que se adaptan mejor a un conjunto de condiciones ambientales superen a otras cepas durante una temporada, pero sin repetir los cambios cíclicos descubiertos. Una hipótesis apunta a que muchas bacterias experimentaron un cambio importante en los genes relacionados con el metabolismo del nitrógeno, posiblemente debido a la escasez de algas como consecuencia de cambios ecológicos abruptos.

“El cambio climático está modificando lentamente las estaciones y las temperaturas promedio, pero también está causando eventos climáticos más abruptos y extremos. No sabemos exactamente cómo responderán los microbios al cambio climático, pero nuestro estudio sugiere que evolucionarán en respuesta a la combinación de estas variaciones graduales y abruptos”, indicó en el comunicado el científico Robin Rohwer, autor principal del estudio.

Referencia

Two decades of bacterial ecology and evolution in a freshwater lake. Robin R. Rohwer et al. Nature Microbiology (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41564-024-01888-3