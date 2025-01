¿Fue la Edad del Hierro un período histórico matriarcal?

Genetistas y arqueólogos han descubierto a través del análisis de ADN antiguo evidencia convincente que sugiere que la Edad del Hierro de Gran Bretaña puede haber sido aún más matriarcal de aquello que se pensaba anteriormente: las tierras se transmitían a la descendencia femenina, por ejemplo, siendo la primera vez que se documenta este tipo de sistema en la prehistoria europea, que predice el empoderamiento social y político femenino.

Un equipo internacional de científicos liderado por especialistas del Trinity College de Dublín, en Irlanda, la Universidad de Bournemouth y la Universidad de Bristol, en Inglaterra, ha analizado 57 genomas antiguos de la Edad del Hierro en un área del sur de Gran Bretaña. Las conclusiones muestran que pertenecían a una sociedad matrilocal, en la cual la tierra se heredaba a través de la línea femenina y los esposos se mudaban con la comunidad de sus esposas.

Según los resultados de un estudio publicado en la revista Nature, se trataría del primer hallazgo de este tipo en la Europa prehistórica. La Edad de Hierro que tuvo lugar en las Islas Británicas abarcó el período comprendido entre aproximadamente el año 800 antes de Cristo y la invasión romana, ocurrida en el año 43 después de Cristo.

Las mujeres en el centro de la escena social

“Heredamos gran parte de nuestra comprensión del mundo antiguo de fuentes literarias limitadas con fuertes sesgos culturales. La información genética y arqueológica muestra que las mujeres heredaron la tierra y la influencia en la Gran Bretaña de la Edad del Hierro, reabriendo las interpretaciones de lo que los romanos escribieron sobre ellas", indicó en una nota de prensa el Dr. Daniel Lawson, uno de los autores del estudio.

En líneas generales, la estructura de las sociedades humanas se conforma por el lugar donde las parejas casadas tienden a residir. En ese sentido, la patrilocalidad se concreta cuando las parejas residen predominantemente con o en cercanía de la familia de origen del hombre, en tanto que en las sociedades matrilocales los matrimonios desarrollan su vida cerca de los padres de la mujer.

La patrilocalidad es el sistema más habitual observado en los sitios del Neolítico Europeo, la Edad del Cobre y la Edad del Bronce. Sin embargo, la evidencia arqueológica y genética indica que las sociedades celtas de la Edad del Hierro pueden haber otorgado a las mujeres un estatus elevado: un caso concreto es la tribu Durotriges, que ocupó la costa central del sur de Inglaterra desde el año 100 antes de Cristo al año 100 después de Cristo. El entierro de mujeres con artículos valiosos y el apoyo de los datos genéticos analizados otorgan un fuerte sustento a esta teoría.

La primera sociedad matrilocal identificada en la prehistoria europea

Para la científica Marina Lozano, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV), en España, quien no participó de la investigación, “la principal novedad de este estudio es la identificación de una sociedad matrilocal en la Edad del Hierro. En un área específica de la isla de Gran Bretaña, generaciones de mujeres han sido certificadas para estar relacionadas con hombres extranjeros, que fueron los que se mudaron a vivir en el área geográfica de sus esposas”, destacó en una publicación de Science Media Centte España.

Por último, como indica un artículo publicado en The Debrief, la comparación del ADN antiguo de Gran Bretaña con otros sitios europeos como Francia, Países Bajos o República Checa, que abarcan más de 6.000 años, ofrecen información sobre los movimientos de la población, identificando las conexiones entre las poblaciones de la Edad del Hierro británica y las poblaciones de Europa continental.

Esta evidencia indica que existió un intercambio cultural persistente entre estas sociedades, que puede haber influenciado a las culturas locales e introducido las lenguas celtas. Estos datos proporcionan una comprensión más profunda de las antiguas sociedades británicas y sus conexiones con la Europa continental, según concluyeron los autores del nuevo estudio.

Referencia

Continental influx and pervasive matrilocality in Iron Age Britain. Lara M. Cassidy et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-08409-6