Descubren el sistema estelar más rápido jamás detectado

En el centro de la Vía Láctea, a unos 24.000 años luz de la Tierra, un peculiar par de objetos parece estar viajando a través del espacio a una velocidad vertiginosa: según la NASA, se trataría del sistema estelar más rápido que se haya identificado hasta hoy. Estos objetos se mueven a 540 kilómetros por segundo, el doble de la velocidad de nuestro Sistema Solar.

Investigadores de la NASA han descubierto un sistema estelar compuesto por una estrella pequeña y un planeta semejante a Neptuno viajando rápidamente por el centro de nuestra galaxia: se trataría del sistema exoplanetario más veloz identificado hasta hoy, viajando a una velocidad de aproximadamente 540 kilómetros por segundo.

Según el nuevo estudio, publicado en la revista The Astronomical Journal, el extraño sistema estelar se ubica a alrededor de 24.000 años luz de la Tierra, en el corazón de la Vía Láctea. Su velocidad duplica a la que alcanza el Sistema Solar, que viaja por el Universo a unos 270 kilómetros por segundo, a partir de la rotación galáctica.

Datos previos y actuales

“Creemos que este es un mundo del tipo súper Neptuno orbitando una estrella de baja masa a una distancia que se ubicaría entre las órbitas de Venus y la Tierra, si estuviera en nuestro Sistema Solar. De confirmarse el hallazgo, se trataría del primer planeta encontrado orbitando una estrella de hipervelocidad”, destacó en una publicación de la NASA el especialista Sean Terry, investigador postdoctoral en la Universidad de Maryland y el Goddard Space Flight Center de la agencia espacial estadounidense.

El par de objetos fue visto inicialmente en 2011 gracias a una alineación casual. Ese hallazgo primario fue posible gracias a un efecto conocido como microlente: el mismo ocurre cuando un objeto intermedio parece desplazarse cerca de una estrella ubicada por detrás. En ese caso, la luz de la estrella se curva a medida que viaja a través del espacio-tiempo deformado alrededor del objeto intermedio. Si la alineación es especialmente cercana, la deformación alrededor del objeto puede actuar como una lente natural, amplificando la luz de fondo y dejando ver el sistema.

En la nueva investigación, los científicos pudieron determinar con mayor detalle las características del sistema luego de revisar los datos previos e integrarlos con nuevas observaciones. Hallaron un candidato ubicado dentro del bulbo galáctico de la Vía Láctea, el área central densamente poblada de la galaxia. Luego de comparar la ubicación del sistema y su entorno en 2011 y 2021, los investigadores lograron calcular su alta velocidad.

Escapando de la galaxia

Un dato clave es que la velocidad determinada implica solo su movimiento 2D: si también se está moviendo hacia o lejos de nosotros, podría trasladarse aún más rápido. Su verdadera velocidad podría superar los 600 kilómetros por segundo: en ese caso, el sistema exoplanetario está destinado a atravesar el espacio intergaláctico muchos millones de años en el futuro.

Los científicos creen que los nuevos instrumentos que se están desarrollando actualmente, como el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, podrán confirmar las condiciones exactas de este misterioso sistema. Además, nos ayudarán a descubrir qué tan comunes son los planetas alrededor de estrellas tan rápidas, y podrían ofrecer precisiones sobre cómo se aceleran estos sistemas hiperveloces.

Referencia

A Candidate High-velocity Exoplanet System in the Galactic Bulge. Sean K. Terry et al. The Astronomical Journal (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/1538-3881/ad9b0f