Los recuerdos de "vidas pasadas" podrían estar ligados a patologías mentales

Los investigadores analizaron el perfil de los adultos que afirman tener recuerdos de vidas pasadas, las características de estos recuerdos y sus asociaciones con la salud mental, la felicidad y la religiosidad o espiritualidad. Los resultados indicaron una alta prevalencia de síntomas de trastornos mentales, siendo la religiosidad y la espiritualidad factores protectores.

Un equipo de científicos de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil, y la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, con apoyo de la Fundación BIAL, ha realizado la primera encuesta en línea para analizar cómo los adultos que afirman tener recuerdos de vidas pasadas (PLM, según sus siglas en inglés) se relacionan con su salud mental, felicidad y creencias espirituales.

Se sabe que la creencia en la vida después de la muerte o en la reencarnación es común en todo el mundo. Según estudios previos, no existe ningún país donde la mayoría de la población niegue por completo la posibilidad de una vida tras la muerte. Los porcentajes de creyentes oscilan entre el 38 % en Suecia y el 85 % en Indonesia.

En Brasil, el 66 % de los ciudadanos considera que “probablemente” o “definitivamente” existe vida después de la muerte, mientras que un 33 % cree en la reencarnación en este mundo. A partir de este complejo contexto cultural, matizado por cuestiones religiosas, dogmas, nuevas corrientes espirituales y sensaciones personales, los científicos convocaron a 402 adultos que aseguraban tener recuerdos de vidas pasadas o PLM.

El papel protector de la religiosidad y la espiritualidad

Según una nota de prensa, completaron un cuestionario en línea diseñado para caracterizar su perfil sociodemográfico, las características de sus memorias y su bienestar psíquico.

La muestra presentó una edad media de 41,6 años, con predominio femenino (79 %) y alto nivel educativo (68 %). Más de la mitad (54,5 %) se identificó como "espiritista" o iniciado en prácticas espirituales, y un 91 % se consideró “muy” o “moderadamente” espiritual, lo que sugiere una fuerte conexión entre el fenómeno de PLM y la religiosidad o la espiritualidad personal.

El inicio de los recuerdos fue espontáneo en su mayoría (82 %), con una edad promedio de 19,9 años en la primera aparición de estas experiencias. Entre las características asociadas, el 54 % reportó tener una marca de nacimiento o defecto físico que relacionan con su vida pasada, en tanto que el 30 % describió atractivos o intereses inusuales (filias) y el 71 % mencionó fobias durante la infancia, las cuales a menudo persisten en la edad adulta.

El impacto en la salud mental fue notorio: el 46 % de los participantes presentó síntomas asociados a algún trastorno mental o psicológico, como ansiedad, depresión u otros, vinculados con filias o fobias infantiles. Además, el 36 % manifestó síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático (TEPT), especialmente en aquellos casos con fobias persistentes desde la niñez.

Buscando un origen

A pesar de la alta prevalencia de malestar psicológico o patologías mentales, la religiosidad y la espiritualidad actuaron como factores de protección. Los participantes con mayores niveles de fe o práctica espiritual reportaron un mayor grado de felicidad y un menor número de síntomas de desorden mental, un dato que resalta el papel estabilizador de las creencias trascendentales en el afrontamiento de experiencias inusuales o que puedan impactar en la salud mental.

Según Sandra Maciel de Carvalho, autora principal del estudio publicado en la revista The International Journal for the Psychology of Religion, “este trabajo demuestra que los recuerdos de vidas pasadas en adultos pueden ser más frecuentes de lo que se pensaba y están asociados a sufrimiento significativo”. Debido a esto, “constituyen un asunto relevante en salud mental que requiere mayor investigación y manejo clínico adecuado”, concluyó la especialista.

Referencia Who Does Report Past-Life Memories? Claimers’ Profile, Religiosity/Spirituality and Impact on Happiness and Mental Health. Sandra Maciel de Carvalho et al. The International Journal for the Psychology of Religion (2025). DOI:https://doi.org/10.1080/10508619.2025.2521573

Según informa The Debrief, estos recuerdos podrían originarse a partir de traumas infantiles que persisten en la memoria, o quizás las mismas vivencias traumáticas fomenten la construcción de "falsas" memorias de vidas pasadas, a modo de mecanismo de significado personal y narrativo.

Más allá de esta discusión y de las distintas creencias, la investigación abre la puerta a futuras búsquedas que profundicen en la prevalencia de este fenómeno, sus raíces psicológicas y, cuando sea necesario, la mejor forma de abordarlo en el ámbito terapéutico.