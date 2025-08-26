Descubren el freno molecular que impide la reparación cerebral en la esclerosis múltiple

Los científicos han descubierto una especie de freno que impide la maduración de células cerebrales importantes, por lo que no pueden reparar el daño causado por la esclerosis múltiple. Un tratamiento con ratones ha conseguido que estas células vuelvan a proteger a las neuronas afectadas.

Un equipo de científicos ha realizado un descubrimiento que abre una nueva vía para el tratamiento de la esclerosis múltiple (EM). La investigación, liderada por el Instituto de Ciencias Gliales (IGS) de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve (USA), ha identificado una especie de "freno" molecular incorporado en nuestro organismo que controla el momento en que maduran células cerebrales clave. En el contexto de la esclerosis múltiple, este mecanismo parece permanecer activado durante demasiado tiempo, lo que impide que las células puedan reparar el daño que la enfermedad provoca en el cerebro.

La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva que se caracteriza por el deterioro de la mielina, una capa protectora que envuelve las neuronas y que es fundamental para la correcta transmisión de los impulsos nerviosos. La pérdida de mielina causa los síntomas incapacitantes de la enfermedad, y las únicas células capaces de repararla son unas células gliales llamadas oligodendrocitos.

Hasta ahora, uno de los grandes misterios era por qué estos oligodendrocitos a menudo no logran realizar su función reparadora en los pacientes con EM.

Proteína clave

El estudio, publicado en la revista Cell , ha revelado que una proteína llamada SOX6 actúa como un freno, manteniendo a los oligodendrocitos en un estado inmaduro. Este mecanismo es esencial durante el desarrollo saludable del cerebro, ya que evita una formación prematura de mielina y asegura que las células maduren en el lugar y momento adecuado. Sin embargo, en los cerebros de las personas con esclerosis múltiple, este freno parece quedarse "atascado", manteniendo a las células en un estado de inmadurez permanente que les impide reparar el daño neuronal.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron miles de cambios moleculares mientras las células inmaduras se convertían en oligodendrocitos maduros capaces de formar mielina. Al examinar tejido cerebral de personas con EM, observaron un número inusualmente alto de células estancadas en este estado inmaduro vinculado a la proteína SOX6. Curiosamente, este bloqueo en la maduración parece ser específico de la esclerosis múltiple, ya que no se encontró evidencia de un fenómeno similar en muestras de pacientes con Alzheimer o Parkinson.

Tiene solución

La parte más prometedora de esta investigación es que los científicos no solo han identificado el problema, sino que también han demostrado que es posible solucionarlo. En un experimento con modelos de ratones, el equipo utilizó un fármaco molecular dirigido, conocido como oligonucleótido antisentido (ASO), para reducir los niveles de la proteína SOX6. Los resultados fueron sorprendentes: en cuestión de días, las células tratadas maduraron y comenzaron a mielinizar las neuronas cercanas, reanudando así su función reparadora.

Estos hallazgos sugieren que los oligodendrocitos en los pacientes con esclerosis múltiple no están dañados de forma permanente, sino simplemente "bloqueados". Lo más importante es que el estudio demuestra que es posible "liberar el freno" de estas células para que puedan volver a desempeñar sus funciones vitales en el cerebro.

Este descubrimiento abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias regenerativas que podrían restaurar la mielina perdida, ofreciendo una nueva esperanza a los pacientes que, hasta ahora, necesitan de tratamientos capaces de reparar el daño causado por la enfermedad.