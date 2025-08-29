Crean plantas multicolores que brillan en la oscuridad y se alimentan de la energía del Sol

Investigadores chinos inyectaron partículas de fósforo en suculentas para crear las primeras plantas multicolores del mundo que brillan en la oscuridad, con luminiscencia azul, verde, roja y azul violeta. Se recargan con la luz solar.

Un equipo de científicos de la South China Agricultural University (SCAU) ha creado suculentas capaces de emitir luz durante horas después de exponerse al Sol, una técnica sencilla y de bajo coste que abre la puerta a soluciones de iluminación sostenibles basadas en plantas.

Los investigadores publicaron sus hallazgos en un estudio que aparece en la revista Matter: demostraron que, al inyectar partículas de fósforo en las hojas, las plantas absorben luz y la liberan lentamente, produciendo un brillo visible en varios colores. El efecto fosforescente puede durar un par de horas, aunque el sistema puede perfeccionarse a futuro.

Suculentas con brillo propio

La clave del método no es la ingeniería genética, sino el uso de compuestos inorgánicos similares a los que se emplean en juguetes que brillan en la oscuridad. De acuerdo a una nota de prensa, estas partículas absorben fotones y los emiten con lentitud: para que pudieran desplazarse por los tejidos foliares, los investigadores tuvieron que ajustar su tamaño a unos 7 micrómetros, para lograr un equilibrio entre movilidad y intensidad luminosa.

Experimentaron que con partículas más pequeñas la difusión era fácil pero el brillo insuficiente, mientras que con partículas más grandes el resplandor aumentaba, pero las partículas no podían viajar con facilidad dentro de la hoja. Aunque los científicos probaron el procedimiento en varias especies, fueron las suculentas las que ofrecieron el resultado más llamativo.

Sus tejidos presentan canales estrechos, uniformes y bien distribuidos que facilitan la difusión de las partículas y permiten una luminiscencia uniforme. Tras unos minutos de exposición a luz solar o LED interior, las suculentas tratadas llegaron a brillar durante un máximo de dos horas, y empleando distintos productos fosforescentes se consiguió una paleta que incluye diferentes variedades de verde, rojo y azul.

Belleza y sostenibilidad al mismo tiempo

Más allá del asombro estético, los autores construyeron una pared viva compuesta por 56 suculentas brillantes que, en conjunto, alcanzó niveles de iluminación suficientes como para distinguir objetos próximos o leer. El proceso de preparación resultó ser rápido y económico: cada planta requiere alrededor de diez minutos y el coste de los materiales fue de alrededor de un euro y medio, sin contar la mano de obra. Los investigadores imaginaron aplicaciones prácticas en iluminación de senderos, jardines o decorado interior de baja intensidad.

Referencia Sunlight-powered multicolor and uniform luminescence in material-engineered living plants. Shuting Liu et al. Matter (2025). https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102370

Sin embargo, los expertos advierten que aún hay interrogantes importantes. La intensidad del resplandor disminuye con el tiempo y no se conoce a fondo el impacto a largo plazo de las partículas sobre la salud de las plantas ni sobre el entorno. Los autores subrayan la necesidad de evaluar la seguridad y la durabilidad del tratamiento antes de pensar en despliegues comerciales a gran escala, y estudian además si la técnica puede aplicarse a especies más allá de las suculentas.

El trabajo permitiría dotar de nuevas funciones a organismos vivos sin alterar sus genes: una integración de micromateriales con la anatomía vegetal que, según los investigadores, podría algún día desarrollar sistemas de "lámparas vivas" y sostenibles alimentadas por el Sol en espacios públicos o privados, reduciendo el consumo de electricidad.