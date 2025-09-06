Un estetoscopio con IA detecta en segundos enfermedades cardiacas imperceptibles

Un estetoscopio dotado de inteligencia artificial ha demostrado aumentar en más de un 200% la detección de insuficiencia cardíaca en la atención primaria. Esta tecnología representa un "cambio de juego" para diagnosticar a tiempo patologías que, sin un tratamiento precoz, pueden ser mortales.

Una investigación presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) ha revelado el potencial de una versión mejorada del estetoscopio, una herramienta que ha sido un pilar en la medicina durante más de dos siglos.

Gracias a la incorporación de la inteligencia artificial (IA), este dispositivo familiar puede detectar con rapidez y precisión múltiples afecciones cardíacas, marcando el comienzo de una nueva era en el diagnóstico cardiovascular.

La reinvención de un clásico

El estetoscopio, inventado en 1816, ha permitido a generaciones de médicos escuchar los sonidos internos del cuerpo. Sin embargo, un estudio a gran escala, conocido como TRICORDER, ha demostrado cómo la inteligencia artificial puede amplificar drásticamente sus capacidades. Investigadores del Imperial College de Londres y del Imperial College Healthcare NHS Trust llevaron a cabo un ensayo en el que participaron más de 200 consultorios de atención primaria y se examinó a miles de pacientes.

El dispositivo utilizado, del tamaño de una naipe, no solo graba los sonidos del corazón y el flujo sanguíneo con un micrófono, sino que también realiza un electrocardiograma (ECG) para registrar las señales eléctricas del corazón. Esta información se envía de forma segura a la nube, donde algoritmos de IA, entrenados con datos de decenas de miles de pacientes, la analizan en busca de anomalías sutiles que el oído humano no puede percibir. En cuestión de segundos, el sistema envía un resultado al teléfono del médico, indicando si el paciente presenta riesgo de padecer alguna de las patologías analizadas.

Diagnósticos más rápidos y precisos

Los resultados del estudio TRICORDER, presentados en el congreso anual de la ESC en Madrid, demuestran que es posible aumentar significativamente la detección temprana de tres graves afecciones cardíacas.

En primer lugar, en relación con la insuficiencia cardiaca, los pacientes evaluados con el dispositivo tuvieron más del doble de probabilidades (un 233% más) de ser diagnosticados con esta afección, en la que el corazón no bombea sangre de manera eficiente.

En relación con la fibrilación auricular, la probabilidad de detectar este tipo de ritmo cardíaco irregular, que aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, fue aproximadamente 3,5 veces mayor.

Por último, en relación con la enfermedad de las válvulas cardíacas, el diagnóstico de problemas en las válvulas del corazón fue casi el doble de probable en los pacientes examinados con la nueva tecnología.

Diagnóstico precoz

La detección temprana de estas enfermedades es fundamental. A menudo, la insuficiencia cardíaca solo se diagnostica en una fase avanzada, cuando el paciente requiere una hospitalización de urgencia. Un diagnóstico a tiempo permite iniciar tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes y les ayudan a vivir más tiempo. De manera similar, la fibrilación auricular puede no presentar síntomas, pero su detección precoz es clave para administrar medicamentos que previenen la formación de coágulos y reducen el riesgo de ictus.

Los expertos han calificado esta innovación como un "cambio de juego". La Dra. Sonya Babu-Narayan, directora clínica de la British Heart Foundation, señala que es un "elegante ejemplo de cómo el humilde estetoscopio puede actualizarse para el siglo XXI", destacando la necesidad de este tipo de tecnologías para adelantar los diagnósticos.

Aunque la tecnología ya está disponible y en uso, el estudio también identificó desafíos para su implementación a gran escala, como la necesidad de integrar mejor el dispositivo en las rutinas de trabajo de los médicos de atención primaria.

A pesar de ello, los planes para expandir su uso a otras regiones del Reino Unido ya están en marcha, con la esperanza de que este avance transforme la atención cardiovascular a nivel mundial.