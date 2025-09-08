Una adolescente con una memoria prodigiosa es un caso único en el mundo de viajes mentales en el tiempo

Un nuevo estudio de caso describe a una adolescente que puede recordar una asombrosa cantidad de eventos personales de su vida: menos de 100 personas en todo el mundo padecen su afección, conocida como hipertimesia, o memoria autobiográfica muy superior (HSAM). Su historia podría ayudar a los científicos a comprender mejor cómo el cerebro humano codifica, recupera o descarta recuerdos.

Investigadores de la Universidad París Cité y del Instituto del Cerebro de París, en Francia, describen en un nuevo caso clínico a una joven de 17 años capaz de recordar con asombrosa precisión y de situar en el calendario miles de episodios de su vida, desde detalles sensoriales hasta fechas concretas.

Se trata de un fenómeno extraño conocido como hipertimesia o memoria autobiográfica muy superior (HSAM). El nuevo estudio, publicado en la revista Neurocase, ofrece una descripción minuciosa del universo mental de la joven, identificada con las iniciales TL para preservar su anonimato y privacidad.

Según los autores, TL organiza sus recuerdos en un espacio que describe como un “palacio mental”: una sala blanca donde los recuerdos están archivados en libros, cajones y cofres, ordenados por tema y por fecha. Desde ese espacio interno puede “recorrer” episodios, reviviendo sensaciones, posiciones espaciales y pequeños detalles que la mayoría de las personas olvidan con el paso del tiempo.

Capacidad para "regular" recuerdos

La memoria autobiográfica se refiere a nuestra capacidad de recordar experiencias que han modelado nuestras vidas desde la infancia. Son recuerdos emocionales y sensoriales de lugares, momentos y personas, incluyendo datos como nombres y fechas, que facilitan nuestra orientación cuando intentamos recordar un evento del pasado.

A diferencia de otras personas con HSAM que cuentan haber sufrido la acumulación incontrolable de recuerdos negativos, TL muestra herramientas mentales para gestionar memorias aversivas: asigna determinados sucesos dolorosos a cofres o estancias que puede aislar y dispone de habitaciones mentales que "amortiguan" la ira o el duelo.

De acuerdo a una nota de prensa, esa capacidad de regulación sugiere que la hipertimesia no siempre opera como una condición automáticamente negativa, y plantea la posibilidad en torno a que el entrenamiento cognitivo o las estrategias de control emocional puedan mitigar el coste subjetivo de "recordar en exceso".

Para apoyar sus observaciones, el equipo aplicó pruebas estandarizadas, como la TEMPau (Episodic Test of Autobiographical Memory) y la TEEAM (Temporal Extended Autobiographical Memory Task), que evalúan la facilidad con que una persona “viaja” mentalmente en el tiempo y la riqueza de los relatos autobiográficos.

Hacia el pasado y hacia el futuro

Otro dato a destacar es que cuando los investigadores le solicitaron a la adolescente que imaginara acontecimientos futuros, brindó una cantidad inusualmente rica de información temporal, espacial y perceptiva, mucho más compleja de aquello que una persona común puede producir. Las observaciones refuerzan la idea en torno a que el viaje mental hacia el futuro se basa en mecanismos similares a los utilizados en la exploración consciente del pasado: la información sensorial parece desempeñar un papel crucial.

Los resultados muestran un acceso extraordinario a detalles temporales y perceptivos, aunque los autores insisten en las limitaciones: la verificación objetiva de recuerdos y "viajes" mentales en el tiempo siempre enfrenta el riesgo de distorsiones y reconstrucciones posteriores.

Referencia Autobiographical hypermnesia as a particular form of mental time travel. Valentina La Corte et al. Neurocase (2025). DOI:https://doi.org/10.1080/13554794.2025.2537950

Por lo tanto, hacen falta estudios longitudinales y comparaciones con otras personas con y sin HSAM para definir con certeza el impacto de este caso para el estudio de la memoria humana. Los especialistas creen que podrán obtenerse datos muy importantes sobre los mecanismos que utiliza el cerebro para incorporar, organizar y suprimir recuerdos.

El informe también sugiere posibles vínculos entre hipertimesia y sinestesia, un fenómeno neurológico en el que la estimulación de una vía sensorial provoca reacciones en otra. Algunos familiares de TL presentan mezclas sensoriales, un dato que abre la hipótesis de factores hereditarios o de redes cerebrales compartidas que potencien una codificación multisensorial particularmente intensa.