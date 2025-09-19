Los escombros de un cometa impactaron contra la Tierra hace casi 13.000 años

Un estudio ha obtenido nuevas evidencias en torno al impacto de restos de un cometa que se desintegró al atravesar la atmósfera terrestre hace aproximadamente 13.000 años: propició el último período de enfriamiento global hasta hoy, acabó con buena parte de la megafauna existente y borró de la faz de la Tierra a la cultura Clovis, en la actual América del Norte.

Un equipo liderado por el geólogo James Kennett, de la Universidad de California en Santa Bárbara, en Estados Unidos, ha obtenido nuevas evidencias que refuerzan la hipótesis de un impacto cósmico, en concreto un estallido en la atmósfera causado por un cometa fragmentado, ocurrido hace unos 12.800 años y vinculado a la abrupta caída de temperaturas conocida como el Younger Dryas.

El período llamado Younger Dryas fue una súbita fase de enfriamiento climático que tuvo lugar a finales del Pleistoceno, siendo el último cambio climático de este tipo en el planeta hasta el momento. La principal hipótesis sobre su origen, desarrollada en estudios previos, indica que el impacto de los restos del cometa mencionado previamente, hace aproximadamente 12.800 años en América del Norte, habría iniciado esta etapa de profundos cambios, que incluyeron la extinción de la megafauna y la desaparición de la cultura Clovis en América del Norte.

Vale recordar que la cultura Clovis fue una cultura prehistórica de cazadores-recolectores que habitó en América del Norte en el mismo período indicado, conocida por sus puntas de lanza y otros artefactos culturales. Se entiende como la primera cultura del continente americano.

El cuarzo fracturado, la clave del nuevo hallazgo

Ahora, los autores del nuevo estudio, publicado en la revista PLoS One, han identificado granos de cuarzo con microfracturas características de presiones extremas en tres yacimientos clásicos de la cultura Clovis: Murray Springs (Arizona), Blackwater Draw (Nuevo México) y Arlington Canyon (Islas del Canal, California).

Los granos de cuarzo muestran patrones de fracturación y zonas rellenas de sílice fundido, que solo pueden formarse bajo condiciones muy intensas de temperatura y presión, como las asociadas a impactos o explosiones aéreas a gran escala. De acuerdo a una nota de prensa, los investigadores aplicaron técnicas como la microscopía electrónica y la catodoluminiscencia para caracterizar esas estructuras y descartar orígenes volcánicos o antrópicos.

Un cambio intenso

Este hallazgo llega como complemento de una lista creciente de descubrimientos que refuerzan la hipótesis de impacto del Younger Dryas, propuesta y discutida desde hace décadas. Los autores sostienen que la nueva evidencia aporta un componente clave, como el cuarzo fracturado, que hasta ahora faltaba para vincular con mayor firmeza un evento cósmico con la secuencia de cambios ambientales y culturales del periodo.

Si la interpretación finalmente se confirma, el episodio no solo explicaría la pérdida masiva de grandes mamíferos y un colapso cultural, sino que además ofrecería un ejemplo de cómo eventos externos a nuestro planeta pueden precipitar cambios climáticos y ecológicos abruptos.