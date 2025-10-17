Los extraterrestres se han cansado de intentar contactarnos: se aburrieron y ya no nos buscan

Un nuevo estudio sugiere que el "gran silencio" del Universo y la soledad en la cual parecemos hallarnos se debe a que la tecnología de una civilización alienígena inteligente podría ser apenas ligeramente superior a la nuestra. Y tras explorar su entorno cósmico durante un tiempo, simplemente se aburrieron y dejaron de hacerlo, volviendo más compleja su detección y retrasando un ansiado encuentro.

Un artículo científico publicado en arXiv por el investigador de la NASA Robin Corbet propone una explicación menos compleja que otras, y quizás más lógica, para el silencio cósmico: las civilizaciones extraterrestres existen, pero se han estancado tecnológicamente en un nivel solo ligeramente superior al nuestro, exploraron lo suficiente y, simplemente, se aburrieron de intentar contactar a otras civilizaciones inteligentes como la nuestra, abandonando el proyecto.

Esta idea, llamada “mundanidad radical”, supone que en lugar de imaginar civilizaciones que dominan leyes físicas desconocidas o que construyen enormes estructuras estelares, podríamos estar rodeados por un número modesto de sociedades tecnológicas que no alcanzaron niveles de ingeniería gigantescos o similares a los que imagina la ciencia ficción.

Menos probabilidades

Eso reduciría las probabilidades de detectar tecnofirmas claras como señales de radio persistentes, sondas interestelares visibles o megaestructuras. En ese escenario, el contacto sería inusual y, si ocurre, podría resultarnos decepcionante porque la otra parte no nos aportaría saltos tecnológicos incomprensibles o demasiado alejados de nuestra realidad actual.

Según explica The Guardian, Corbet comparó la diferencia tecnológica entre civilizaciones como si una tuviera un “iPhone 42” frente a nuestro “iPhone 17”, es decir, más avanzado pero no por órdenes de magnitud desmesurados. Eso explica por qué una galaxia poblada de estrellas no garantiza patrullas de naves o mensajes constantes hacia la Tierra.

Referencia A Less Terrifying Universe? Mundanity as an Explanation for the Fermi Paradox. Robin H.D. Corbet. arXiv (2025). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.22878

¿Un esfuerzo sin justificación?

Algunos investigadores han valorado la propuesta como un enfoque fresco y menos especulativo, frente a soluciones más exóticas: otros la critican por proyectar rasgos humanos, como la pereza o el aburrimiento, sobre supuestas inteligencias cósmicas desconocidas. The Independent subrayó las implicaciones prácticas: operar tecnología elevada o enviar sondas interestelares a gran escala exige recursos enormes y tiempos tan largos que, para una civilización razonable, la motivación puede no justificar la inversión. Eso habría generado civilizaciones que exploran, reciben datos interesantes pero luego deciden no seguir gastando esfuerzos ante la inexistencia de un contacto real.

Si la “mundanidad radical” tuviera parte de la verdad, nos quedarían dos caminos por seguir: primero, la búsqueda de vida inteligente (SETI) seguiría siendo relevante pero debería enfatizar búsquedas más sutiles y locales, como señales de radio intermitentes, artefactos robóticos cercanos o indicios indirectos de tecnología levemente superior a la nuestra. En segundo lugar, el hallazgo podría ser menos cinematográfico y espectacular de lo pensado hasta hoy, manifestándose como un intercambio que no revolucione nuestra física.