La ciencia europea se rebela: 2.000 expertos exigen firmeza climática a la UE

Ante la cumbre europea que se celebra hoy en Bruselas, más de 2.000 científicos, entre los que figuran una treintena de españoles, piden a los dirigentes no ceder ante las presiones que buscan retrasar o suavizar los compromisos climáticos. Consideran que alcanzar la neutralidad climática no solo es una obligación ante el avance de la crisis del clima, sino también la mejor oportunidad económica para Europa.

El informe del Consejo Asesor Científico Europeo sobre Cambio Climático ha propuesto una reducción interna de entre el 90% y el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, tomando como referencia los niveles de 1990, así como que parte de esta reducción debería compensarse con certificados climáticos reconocidos internacionalmente.

La propuesta del Consejo Asesor aún requiere la aprobación de los Estados miembros de la UE y del Parlamento Europeo, y los jefes de Estado y de gobierno de la UE planean debatirla en la reunión en Bruselas que se celebra hoy jueves.

“Ante la cumbre de la UE, instamos a los responsables políticos a que se adhieran a la ciencia y al Acuerdo Climático de París”, escriben más de 2.000 científicos de toda Europa, entre ellos una treintena de españoles, en una carta abierta a los dirigentes participantes en la cumbre.

Resistir a las presiones

Los científicos advierten en su carta sobre las "resistencias políticas e industriales" internas que pretenden suavizar el objetivo climático, especialmente mediante propuestas de compensaciones internacionales o remociones externas, y rechazan estas “flexibilidades”, considerándolas poco creíbles y peligrosas.

Según los estudios citados por los científicos en su carta, las compensaciones de carbono suelen estar sobrevaloradas y no resultan creíbles como solución real. El camino, insisten, debe basarse en recortes domésticos estrictos y verificables.

Consideran que las presiones industriales y campañas de desinformación están desviando el debate de la evidencia científica y del cumplimiento real de los compromisos climáticos.

Necesidad y oportunidad

La carta destaca asimismo que alcanzar la neutralidad climática no solo es una obligación ante el avance de la crisis del clima, sino también la mejor oportunidad económica para Europa.

Los expertos advierten que el debate político se ha ido alejando de la evidencia científica, especialmente ahora que la Unión Europea revisa la Ley del Clima y fija el objetivo para 2040. Europa debe mantener el rumbo trazado por el Acuerdo de París y no ceder ante presiones que busquen retrasar o suavizar los compromisos climáticos, enfatizan los científicos.

El objetivo propuesto de reducción de gases de efecto invernadero es esencial, dicen, para asegurar la neutralidad climática en 2050. Y añaden: no se trata de un número elegido al azar, sino de un consenso científico que marca el mínimo necesario para mantener a Europa en la senda del Acuerdo de París.

Los científicos recuerdan que el calentamiento global ya supera los 1,3 ºC respecto a la era preindustrial y que, en 2024, se ha llegado a picos de 1,5 ºC. El impacto cada vez más extremo del clima afecta especialmente a comunidades vulnerables que apenas han contribuido al problema, mientras la economía, la salud y la biodiversidad europea sufren daños progresivos.

Oportunidad para la innovación

Las inversiones en descarbonización representan una oportunidad para la innovación, la creación de empleo y la mejora de la competitividad europea, en plena transición global hacia energías limpias y tecnologías sostenibles. Mantener el ritmo y la ambición es fundamental para que Europa conserve su liderazgo internacional, especialmente en escenarios como la COP30 de Belém, señala la carta.

Si se cumplen estos objetivos, se podrían ahorrar más de 850.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, generar más de dos millones de empleos en sectores limpios, reducir el gasto energético doméstico hasta en dos tercios y disminuir la dependencia de regímenes autoritarios al reforzar la autonomía europea. Los científicos también alertan del deterioro de los sumideros naturales de carbono, como bosques y humedales, y reclaman su protección activa para que la reducción de emisiones sea efectiva.

Peor no hacer nada

El coste de no actuar sería trágico: solo en 2024, las muertes prematuras asociadas al clima en la Unión Europea alcanzaron las 62.700 personas, mientras los eventos extremos siguen provocando sufrimiento humano y pérdidas materiales. Los cálculos muestran que los esfuerzos adicionales para lograr estos objetivos apenas representan el 1,5% del PIB europeo, con enormes ganancias a largo plazo en resiliencia y prosperidad.

Finalmente, la carta concluye que la trayectoria científica hacia la neutralidad climática es compatible con el bienestar social y la prosperidad tecnológica. Lamenta que las negociaciones políticas estén dominadas por intereses de corto plazo y falsas percepciones. Y piden sostener una ambición climática elevada para garantizar el futuro económico, social y ambiental de Europa.