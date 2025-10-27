Desvelan por primera vez los ingredientes básicos para la vida congelados fuera de la Vía Láctea

Los astrónomos han visto por primera vez los componentes básicos de la vida en el hielo más allá de las fronteras de nuestra galaxia: entre una mezcla de moléculas orgánicas complejas atrapadas en el hielo que gira alrededor de una estrella recién nacida en la Gran Nube de Magallanes, los investigadores hallaron etanol, acetaldehído y formiato de metilo, compuestos que nunca antes se habían detectado en forma de hielo fuera de la Vía Láctea.

Un equipo internacional de astrónomos liderado por la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, ha anunciado el primer hallazgo de moléculas orgánicas complejas atrapadas en hielos alrededor de una estrella en formación, por fuera de la Vía Láctea. Los resultados de la investigación se resumen en un estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters.

Las observaciones, realizadas con el Telescopio Espacial James Webb (JWST), en concreto con su instrumento MIRI, permitieron identificar varios compuestos carbonados en la envoltura helada de la protoestrella conocida como ST6, ubicada en la Gran Nube de Magallanes, la galaxia satélite más cercana a la nuestra.

Un entorno similar al cosmos primitivo

Los científicos informaron la detección de cinco moléculas orgánicas complejas en estado sólido: metanol, acetaldehído, etanol, formiato de metilo y ácido acético, este último nunca antes observado de forma concluyente en hielos astronómicos. Además, el espectro muestra rasgos que podrían corresponder a glicolaldehído, una molécula relacionada con azúcares y precursora de biopolímeros, aunque su identificación aún no es definitiva. Estas firmas se desvelaron gracias a la sensibilidad y resolución de Webb.

El entorno donde se realizó el descubrimiento es crucial para comprender su importancia. La Gran Nube de Magallanes presenta una composición con una menor cantidad de metales pesados que la Vía Láctea, y además está influenciada por una radiación ultravioleta más intensa: ambas condiciones recuerdan a galaxias en épocas tempranas del Universo.

Referencia Protostars at Subsolar Metallicity: First Detection of Large Solid-state Complex Organic Molecules in the Large Magellanic Cloud. Marta Sewiło et al. The Astrophysical Journal Letters (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/2041-8213/ae0ccd

Vida en condiciones más complejas

Según una nota de prensa, detectar moléculas complejas en ese contexto sugiere que la química prebiótica puede formarse y sobrevivir incluso en ambientes más “duros”, complejos y menos "amigables" para la vida que el nuestro, ampliando las posibilidades en torno a que los ingredientes básicos de la vida sean comunes en distintas épocas y lugares del cosmos.

Vale destacar que aunque ya se habían detectado algunos de estos compuestos en fase gaseosa en la misma galaxia, esta es la primera vez que se confirman en forma sólida fuera de la Vía Láctea. Se trata de un paso importante, porque los hielos actúan como “fábricas” donde ocurren reacciones químicas que generan moléculas cada vez más complejas, acercándose a la vida tal como la conocemos.