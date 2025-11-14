La publicidad del juego funciona dos veces: te atrapa al inicio y no te suelta

Cuanta más educación formal tiene una persona, mayor es su probabilidad de haber sido capturada por la publicidad del juego. No es ignorancia lo que vence, sino sofisticación comercial contra sofisticación intelectual. Y gana el marketing.

La relación entre la publicidad de juegos de azar y el comportamiento problemático de los jugadores es más compleja de lo que parecería a primera vista. Es un proceso bidireccional donde la comercialización de estos productos actúa simultáneamente como puerta de entrada y como mecanismo de refuerzo continuo.

Esta dualidad emerge de un exhaustivo análisis realizado por investigadores de la Universidad de Bremen sobre consejería ambulatoria en Baja Sajonia, donde se documentaron 876 casos de personas con problemas de juego a lo largo de 2024, proporcionando una radiografía especialmente valiosa sobre cómo la publicidad moldea las trayectorias adictivas.

Aunque anclado en realidad alemana, el estudio opera con categorías compartidas por la estadística de adicciones en toda Alemania e integra regulaciones europeas comunes, lo que lo convierte en un referente válido para entender dinámicas que probablemente se replican en otros territorios del continente sometidos a presiones comerciales similares.

Datos clave de esta investigación Hallazgo principal : Una de cada tres personas en tratamiento identifica la publicidad como factor decisivo en el inicio y continuidad del juego problemático.

: Una de cada tres personas en tratamiento identifica la publicidad como factor decisivo en el inicio y continuidad del juego problemático. Metodología : Análisis de 876 casos de servicios de consejería en Baja Sajonia durante 2024 mediante técnicas estadísticas y regresiones logísticas.

: Análisis de 876 casos de servicios de consejería en Baja Sajonia durante 2024 mediante técnicas estadísticas y regresiones logísticas. Resultado destacado : Más del 63% identifica publicidad en internet; 51% redes sociales; 44% publicidad personalizada como influencias principales.

: Más del 63% identifica publicidad en internet; 51% redes sociales; 44% publicidad personalizada como influencias principales. Implicación : Personas con mayor educación son más susceptibles a publicidad sofisticada, contrario a lo esperado.

Personas con mayor educación son más susceptibles a publicidad sofisticada, contrario a lo esperado. Próximo paso: Regular el refuerzo publicitario continuo en usuarios ya adictos, no solo prevenir la iniciación. Referencia Klienten*innendokumentation der ambulanten Glücksspielsuchtberatungen in Niedersachsen 2024. Brosowski, Tim; Hayer, Tobias. Universität Bremen, 2025-09-02.

Datos comprobados

Lo más revelador de estos hallazgos es que aproximadamente una de cada tres personas en tratamiento por problemas de juego reconoce que la publicidad ejerció una influencia considerable en su decisión tanto de comenzar a jugar como de mantener ese comportamiento. Se trata de proporciones idénticas para ambas etapas: casi el 28 por ciento de los pacientes que acudieron a consulta menciona un impacto significativo de la publicidad en el inicio, mientras que cifras equivalentes reconocen su rol en la persistencia del juego problemático.

Esto desvela cómo la industria del juego ha diseñado estrategias publicitarias que funcionan a dos velocidades, capturando nuevas audiencias mientras refuerza compulsivamente a quienes ya están inmersos en el ciclo.

Potencia digital

El terreno donde esta publicidad despliega su mayor potencia es el digital. Entre quienes se sienten influenciados por mensajes comerciales de juego, más del 63 por ciento identifica la publicidad convencional en internet como el principal factor, seguida por las campañas en redes sociales —que alcanzan al 51 por ciento— y la publicidad personalizada, que afecta al 44 por ciento de estas personas.

Lo que estos datos visibilizan es la sofisticación con que la industria ha trasladado sus estrategias de mercado al ecosistema digital, donde algoritmos y perfiles de usuario permiten una segmentación granular imposible en medios tradicionales.

La publicidad personalizada resulta en especial perniciosa precisamente porque se amolda al comportamiento individual, aprendiendo cuándo una persona es más vulnerable y reorientando constantemente sus mensajes hacia ese punto débil.

Educación y vulnerabilidad

Un aspecto sorprendente en estos análisis es la relación inversamente proporcional entre educación formal y vulnerabilidad a la publicidad: quienes tienen credenciales educativas superiores reconocen con mayor frecuencia haber sido influenciados por la publicidad, particularmente por formatos digitales como anuncios en internet, campañas de redes sociales y mensajes personalizados.

Incluso la publicidad televisiva se menciona más a menudo entre este grupo: la sofisticación educativa no necesariamente prepara a las personas para resistir técnicas de marketing cada vez más refinadas, sino que paradójicamente puede hacerlas más susceptibles a narrativas publicitarias complejas y aparentemente persuasivas.

Más complejidad

La intersección entre influencia publicitaria y modalidades de juego revela otra capa de complejidad. Quienes indican haber sido expuestos a publicidad de juego problemático tienden a desarrollar con mayor frecuencia problemas específicamente con ofertas online: máquinas tragamonedas en internet, póker en plataformas digitales, apuestas deportivas a través de aplicaciones y juegos de casino online.

Las máquinas tragamonedas físicas en salones o bares, por contraste, se mencionan con menor regularidad entre este grupo de personas influenciadas por publicidad. Igualmente, los videojuegos que incorporan sistemas de apuestas —las infames cajas de botín o compras dentro de la aplicación— adquieren mayor relevancia en contextos donde la influencia publicitaria ha sido determinante.

Replantear la regulación

Esta pauta sugiere que la publicidad moderna de juegos funciona como un canal de orientación y normalización específicamente hacia las modalidades más accesibles y monetizables desde el punto de vista corporativo: aquellas alojadas en dispositivos digitales, donde los ingresos recurren constantemente y donde la viralidad comercial se autoamplifica.

Desde la perspectiva de la política de prevención de adicciones, estos descubrimientos obligan a replantear los enfoques regulatorios existentes. La mayoría de legislaciones se han concentrado en limitar la publicidad dirigida a iniciación al juego, con restricciones sobre bonos engañosos o publicidad durante horarios de máxima audiencia infantil. Sin embargo, si la publicidad actúa con igual intensidad en la fase de mantenimiento del comportamiento problemático —es decir, en perpetuar la conducta adictiva en personas que ya están consumiendo— entonces los reguladores enfrentan una ecuación distinta. No basta con construir cercos alrededor de la entrada cuando la industria continúa vertiendo recursos publicitarios masivos para que quienes ya cruzaron esa puerta no la abandonen jamás.

Acoso sin tregua

Lo particularmente preocupante es que estos datos emanan de personas que ya solicitaron ayuda profesional, que ya reconocieron un problema y buscaron intervención. Si un grupo tan concientizado de sus propios dilemas asume niveles tan altos de influencia publicitaria, la pregunta inevitable es qué ocurre en la población general, donde muchas personas con problemas de juego nunca llegan a buscar tratamiento. La publicidad de juegos online, con su capacidad de alcance masivo, personalización quirúrgica y optimización algorítmica continua, constituye un factor ambiental persistente que opera sin tregua incluso después de que la persona ha decidido cambiar su comportamiento.

El análisis también pone de relieve una arquitectura de vulnerabilidades diferenciadas. La publicidad no actúa sobre la población de manera homogénea, sino que explota nichos específicos. Personas con menor nivel de educación formal muestran patrones diferentes de exposición; jóvenes menores de 26 años experimentan formas de impacto publicitario cualitativamente distintas; el desempleo y la precariedad laboral interactúan con la receptividad a mensajes publicitarios.

Estrategia precisa

Lo que esto delata es que la industria del juego, consciente o inconscientemente, ha sintonizado sus estrategias publicitarias con precisión hacia aquellos segmentos de la población donde existe mayor fragilidad económica y social, donde la promesa de ganancias rápidas encuentra un terreno particularmente fértil.

La documentación de estos hechos es en sí mismo un acto político. Nombres, números y correlaciones estadísticas transforman la experiencia abstracta de "estar expuesto a publicidad" en un fenómeno medible, reproducible y confrontable. Los investigadores de la Universidad de Bremen han suministrado herramientas conceptuales y numéricas para que responsables políticos, activistas y ciudadanía común tengan lenguaje para nombrar lo que ocurre.