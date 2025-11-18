Una serie de televisión dispara búsquedas en Google sobre fármacos contra la ansiedad

Un estudio ha descubierto que la representación del uso de lorazepam en la serie televisiva "El Loto Blanco" estuvo asociada con un aumento en las búsquedas de Google sobre el fármaco, incluidas las consultas relacionadas con su adquisición en línea. Esto confirma el peso que pueden tener los consumos culturales en las conductas relacionadas con la salud y el bienestar, ayudadas por la tecnología digital.

La tercera temporada de “The White Lotus” o “El Loto Blanco” no solo generó debates en redes y críticas: según un estudio publicado en la revista JAMA Health Forum, la aparición en pantalla del ansiolítico lorazepam coincidió con un aumento pronunciado de las búsquedas en Google sobre ese fármaco, incluyendo consultas para obtenerlo por Internet.

Los investigadores, liderados por Kevin Yang, de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, analizaron datos de búsqueda semanal en ese país entre el 1 de enero de 2022 y el 6 de junio de 2025, usando la API de Google Trends y modelos ARIMA, para estimar qué volúmenes de búsquedas habrían sido esperables sin el estreno de la temporada, concretado el 16 de febrero de 2025.

Datos contundentes

El resultado fue claro y contundente: durante las 12 semanas posteriores al lanzamiento de la serie, las consultas sobre lorazepam estuvieron un 98,6 % por encima de lo esperado, algo que los autores estiman como aproximadamente 1,6 millones de búsquedas adicionales. Por el contrario, las búsquedas sobre otros fármacos comunes, como alprazolam y clonazepam, permanecieron en niveles normales. Un dato clave es que las búsquedas que sugerían intención de compra en la red, como “lorazepam online” u “ordenar lorazepam”, aumentaron un 63,6 %, un porcentaje que equivale a unas 30.000 búsquedas adicionales en ese período.

Para los especialistas, el patrón refuerza una conclusión ya documentada previamente: el contenido de entretenimiento puede moldear la curiosidad del público y las conductas relacionadas a la salud. En la serie, el personaje Victoria Ratliff usa lorazepam para la ansiedad y el insomnio: la representación muestra efectos “beneficiosos” y cómicos, como dormirse en la mesa o hablar arrastrando palabras, pero casi no aborda riesgos médicos como la dependencia o la peligrosa combinación con alcohol. Esa parcialidad narrativa, según señalan los investigadores en una nota de prensa, puede empujar a los espectadores a buscar información sobre el fármaco sin comprender plenamente sus efectos adversos.

Referencia Internet Searches for Lorazepam Following the Release of The White Lotus. Kevin H. Yang et al. JAMA Health Forum (2025). DOI:https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2025.4931

Una tendencia peligrosa

Los autores no afirman que las búsquedas se traduzcan directamente en mayor consumo, pero advierten sobre implicaciones clínicas y de salud pública: en concreto, la posibilidad en torno a que algunos usuarios recurran a farmacias ilegítimas online o que acudan a profesionales “presionando” por un fármaco motivado por una serie y no por una evaluación clínica real.

En consecuencia, y en función de los resultados de la investigación, los científicos recomiendan que la industria del entretenimiento considere pautas para mostrar fármacos de prescripción médica, y que los motores de búsqueda optimicen sus paneles informativos con advertencias y recursos confiables, cuando los usuarios consulten cómo obtener fármacos que pueden llegar a conseguirse con relativa facilidad.