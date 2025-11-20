Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bioingeniería

Los vasos sanguíneos impresos en 3D podrían resolver enigmas sobre los accidentes cerebrovasculares

Una "arteria en un chip" aporta datos claves sobre los riesgos de un ictus por trombosis

Uno de los científicos examina la &quot;arteria en un chip&quot;.

Uno de los científicos examina la "arteria en un chip". / Crédito: Universidad de Sydney/Fiona Wolf.

Pablo Javier Piacente / T21

Una nueva técnica permite "copiar" las características específicas de los vasos sanguíneos de un paciente, imprimirlas en 3D y generar una arteria microscópica, con la cual los investigadores pueden identificar patrones y riesgos ligados a los accidentes cerebrovasculares.

Un equipo de especialistas de la Universidad de Sídney, en Australia, ha desarrollado una técnica de impresión 3D capaz de reproducir, en apenas dos horas, réplicas anatómicas y miniaturizadas de arterias carotídeas a partir de tomografías de pacientes. Estas “arterias en un chip” permiten observar en tiempo real cómo se forman los coágulos y cómo responden las plaquetas al flujo sanguíneo, marcando un avance que podría abrir nuevas vías para prevenir y tratar los accidentes cerebrovasculares.

Imprimiendo "arterias en un chip"

De acuerdo al nuevo estudio, publicado en la revista Advanced Materials, la técnica se basa en un método rápido de microfabricación sobre sustrato de vidrio, que conserva detalles precisos de la pared arterial, incluyendo irregularidades y úlceras. Además, puede recrear la dinámica del flujo sanguíneo a escala microscópica.

Los investigadores emplearon escaneos por TC (tomografía computarizada) de pacientes para crear modelos personalizados y luego los redujeron hasta tamaños de entre 200 y 300 micrómetros, una magnitud que les permitió realizar experimentos bajo el microscopio.

El ictus por trombosis es un accidente cerebrovascular que ocurre cuando se forma un coágulo que bloquea el flujo cerebral. Sin embargo, los factores que determinan por qué un coágulo se genera en un punto concreto de una arteria y no en otro siguen siendo poco claros.

Detalles vitales

Según una nota de prensa, a partir de estos modelos físicos los científicos observaron que las fuerzas de fricción y la tensión del flujo sobre la pared arterial influyen fuertemente en el movimiento de las plaquetas: en zonas de alto estrés mecánico se registró entre siete y diez veces más movimiento plaquetario, un fenómeno ligado a la agregación y la formación de trombos.

Referencia

Rapid Glass-Substrate Digital Light 3D Printing Enables Anatomically Accurate Stroke Patient-Specific Carotid Artery-on-Chips for Personalized Thrombosis. Yunduo Charles Zhao et al. Advanced Materials (2025). DOI:https://doi.org/10.1002/adma.202508890

En consecuencia, estas observaciones ayudan a explicar cómo la anatomía vascular y condiciones como la hipertensión o la aterosclerosis pueden “disparar” la coagulación y propiciar un accidente cerebrovascular. Los autores sugieren que la plataforma podría usarse para probar fármacos anticoagulantes en réplicas específicas del paciente, evitando en parte la dependencia de modelos animales. Los vasos sanguíneos impresos en 3D podrían combinarse con Inteligencia Artificial (IA) para crear "gemelos digitales", capaces de predecir el riesgo de ictus y personalizar tratamientos.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, la integración de escaneo clínico, impresión 3D ultrarrápida y observación microscópica ofrece una nueva oportunidad para estudiar cómo y por qué se forman los coágulos que provocan accidentes cerebrovasculares. Si los siguientes pasos confirman su utilidad práctica, estos “vasos sanguíneos en vidrio” podrían pasar del laboratorio a transformarse en una herramienta clínica de incalculable valor.

