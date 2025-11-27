La fama acorta en cuatro años la vida de los cantantes

Un estudio vincula a la presión de la fama con una reducción de alrededor de cuatro años en la esperanza de vida de los cantantes más populares: los investigadores hallaron que los vocalistas más famosos tenían un 33 % extra de probabilidades de morir prematuramente, con respecto a sus pares con menor exposición masiva.

Alcanzar la fama puede tener un precio mortal para los cantantes: aquellos más conocidos viven, en promedio, más de cuatro años menos que sus colegas no tan célebres. La investigación, publicada en el Journal of Epidemiology & Community Health, comparó las condiciones de la muerte de 648 vocalistas, 324 considerados “famosos” y 324 pares menos conocidos, pero que compartían aspectos como el año de nacimiento, el género musical, la nacionalidad y si eran solistas o líderes de una banda.

Datos concretos

Los especialistas hallaron una diferencia marcada en la supervivencia entre ambos grupos, según una nota de prensa. Los cantantes más populares alcanzaron una edad media de muerte de aproximadamente 75 años, frente a los 79 años de los artistas menos masivos, ubicando la brecha en alrededor de 4,6 años.

Al mismo tiempo, la probabilidad de morir antes fue un 33 % mayor entre los famosos: los investigadores intentaron determinar si esta relación obedecía a factores previos al éxito o si la propia fama actuaba como desencadenante. Los análisis temporales muestran que el mayor riesgo de mortalidad aparece solo después de que los artistas alcanzan la notoriedad, reforzando la hipótesis que indica que algo del entorno del estrellato, más que las características de base, disminuye la esperanza de vida.

El estudio también detectó diferencias en cuanto a la modalidad de trabajo: los cantantes que formaban parte de bandas mostraron menor riesgo que los solistas, una posible señal del efecto protector del apoyo social y de la red interpersonal que brinda actuar en grupo.

Referencia The price of fame? Mortality risk among famous singers. Johanna Hepp et al. Journal of Epidemiology and Community Health (2025). DOI:https://doi.org/10.1136/jech-2025-224589

Estrés y presiones

Los científicos creen que el estrés psicosocial intenso asociado a la fama, que incluye la exposición pública, la presión por el rendimiento y la pérdida de privacidad, puede alimentar conductas dañinas como el consumo de sustancias, el aislamiento o los problemas de salud mental. En conjunto, estos factores reducirían años de vida.

La investigación está centrada en cantantes de Europa y América del Norte, activos entre 1950 y 1990, mayoritariamente hombres y de raza blanca. A pesar de las limitaciones de la muestra, los hallazgos abren una discusión sobre la necesidad de medidas como el apoyo psicológico y las redes de contención, obligando a repensar al mismo tiempo la carga que el público coloca sobre algunos artistas.