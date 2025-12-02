¿Es la consciencia el origen de todas las cosas?

La consciencia es fundamental y primordial: solo después surgen el tiempo, el espacio y la materia. Así lo establece un nuevo modelo teórico de la naturaleza de la realidad, desarrollado en el marco de una investigación que esboza una mirada inédita sobre el origen del Universo.

Un artículo científico publicado en la revista AIP Advances por la profesora Maria Strømme, de la Universidad de Uppsala, en Suecia, presenta un marco en el cual la consciencia no es vista como un subproducto de la actividad cerebral, sino como un campo fundamental subyacente a todo aquello que experimentamos, incluyendo a la materia, el espacio, el tiempo y la vida misma.

Strømme, especialista en nanotecnología y ciencia de materiales, se aleja del mundo de lo más pequeño para ensayar una explicación de las estructuras más grandes que conforman la realidad, en un intento por integrar nociones de física cuántica, filosofía y neurociencias, entre otros campos.

La consciencia creadora

El estudio propone un marco matemático y plantea predicciones que pueden ser puestas a prueba. La tesis central sostiene que existe un campo universal de consciencia, con estructura concreta en términos cuánticos, que precede y genera los patrones físicos que interpretamos como realidad.

Desde esta visión, fenómenos tradicionalmente catalogados como “místicos”, como experiencias cercanas a la muerte o formas de interconexión mental como la telepatía, podrían entenderse como consecuencias naturales de un campo compartido de consciencia.

“Mi ambición ha sido describir esto utilizando el lenguaje de la física y herramientas matemáticas. ¿Son estos fenómenos realmente místicos? ¿O es simplemente que existe un descubrimiento que aún no hemos hecho y que cuando lo hagamos conducirá a un cambio de paradigma?”, se pregunta la autora en una nota de prensa.

La consciencia universal y un nuevo paradigma

Pero las hipótesis de Strømme no son solamente conceptos filosóficos. La autora detalla modelos y cálculos que intentan traducir intuiciones filosóficas a ecuaciones operativas. Esto incluye diseños experimentales en neurociencia, cosmología y física cuántica destinados a contrastar las predicciones del modelo con datos observacionales, convirtiendo la propuesta en algo susceptible de ser falsado o refutado.

Referencia Universal consciousness as foundational field: A theoretical bridge between quantum physics and non-dual philosophy. Maria Strømme. AIP Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1063/5.0290984

La naturaleza de la consciencia y su relación con la realidad física siguen estando entre los desafíos científicos y filosóficos más profundos de nuestro tiempo: según el nuevo estudio, es posible traducir estos problemas a experimentos concretos y arribar a conclusiones dentro del modelo científico.

Sin embargo, su realización y análisis suponen una nueva mirada, como aquella que fue necesario forjar cuando descubrimos que la Tierra es redonda y no plana, o cuando entendimos que no es el Sol el que gira alrededor de nuestro planeta, sino a la inversa. ¿Es la consciencia universal como creadora de la realidad ese nuevo paradigma que rompe con lo establecido y lleva a la humanidad a un nuevo tiempo?