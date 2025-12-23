Algunos mamíferos pueden detener un embarazo: la clave biológica que podría ayudar a combatir el cáncer

Células que se detienen, pero no mueren: una lección biológica clave para la investigación del cáncer podría estar oculta en la diapausa embrionaria, un mecanismo evolutivo que permite a distintas mamíferos frenar el desarrollo embrionario. Se trata de un modelo natural para estudiar la supervivencia celular bajo estrés y explicar la resistencia de algunos tumores.

Las focas dan a luz sólo cuando las condiciones son adecuadas: esta estrategia de "poner en pausa" el embarazo, conocida como diapausa embrionaria, es practicada por cientos de mamíferos, desde ratones hasta alces. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Genes & Development explica cómo estas células en "animación suspendida" podrían dar lugar a estrategias terapéuticas contra el cáncer.

La pausa del embarazo en mamíferos abre nuevas pistas para entender y tratar el cáncer

Los científicos de la Universidad Rockefeller, en Estados Unidos, descubrieron que entender cómo las células embrionarias consiguen detenerse y reactivarse abre una vía inesperada hacia la investigación oncológica. En el laboratorio, replicaron ese estado de “animación suspendida” en células madre embrionarias de ratón.

De acuerdo a una nota de prensa, hallaron que aunque el proceso reduce drásticamente la síntesis de proteínas y la actividad celular, las células mantienen su pluripotencia: esto significa que preservan su capacidad para convertirse luego en cualquier tipo de célula, retomando el desarrollo embrionario normal.

Los nuevos conocimientos pueden tener implicaciones para la salud humana, al explicar cómo las células inmunes, las células madre e incluso ciertas células cancerosas sobreviven bajo períodos prolongados de estrés metabólico. “Con estudios como estos esperamos comprender mejor los principios generales que explican la latencia celular que afecta la salud humana”, indicó en el comunicado el investigador Alexander Tarakhovsky, líder del equipo científico.

La diapausa embrionaria ofrece un modelo natural para estudiar la supervivencia celular bajo estrés

Estos descubrimientos muestran que diversas vías convergen en una misma respuesta protectora. ¿Por qué esto importa para el cáncer? Porque tumores y células madre cancerosas recurren a estrategias de supervivencia similares: reducen su metabolismo para resistir tratamientos o períodos de privación y luego reaparecen con fuerza.

Referencia Transcriptional derepression of negative regulators of MAP kinase supports maintenance of diapause ES cells in the pluripotent state. Tuo Zhang et al. Genes & Development (2025). DOI:https://www.doi.org/10.1101/gad.353143.125

El mecanismo podría explicar cómo ciertos tumores entran en latencia y vuelven a activarse, ofreciendo nuevas alternativas terapéuticas para evitar esa reactivación. Aunque los humanos no experimentan diapausa embrionaria, los principios biológicos del proceso son universales.

Si los científicos logran traducir ese freno molecular a estrategias terapéuticas, por ejemplo bloqueando la vía que permite a células cancerosas “esperar” hasta que vuelvan a estar activas, podrían frenarse recaídas o aumentar la eficacia de los tratamientos actuales.