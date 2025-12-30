Un sistema de reloj inteligente ayuda a los padres a calmar las rabietas de sus hijos

Un smartwatch diseñado en el marco de un estudio científico avisa antes de las típicas rabietas de los niños: los resultados muestran que reduce la duración de los "estallidos infantiles" a la mitad de su extensión convencional.

Un equipo de investigadores de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, ha puesto a prueba un sistema que combina relojes inteligentes, algoritmos y una app para avisar a los padres en los primeros segundos de una crisis emocional de los niños, permitiendo una intervención temprana y eficaz. El sistema alertó a las familias en pocos segundos y ayudó a acortar las rabietas severas aproximadamente a la mitad, de acuerdo al estudio publicado en la revista JAMA Network Open.

La investigación evaluó la factibilidad de enriquecer digitalmente la estrategia terapéutica conocida como Parent-Child Interaction Therapy (PCIT). Se trató de un ensayo clínico en el que participaron 50 niños de entre 3 y 7 años de edad, con seguimiento durante 16 semanas.

Cómo funciona el reloj inteligente que detecta rabietas

El estudio combinó señales fisiológicas del niño, como frecuencia cardíaca, movimiento y patrones de sueño, registradas por el reloj inteligente. El dispositivo llevó adelante un análisis en tiempo real, enviando una alerta al móvil del padre o cuidador cuando detectó signos tempranos de desregulación emocional.

De acuerdo a una nota de prensa, las alertas permitieron que los padres respondieran en un promedio de cuatro segundos y las rabietas severas se redujeran, en promedio, en 11 minutos, o sea casi la mitad de la duración observada en el grupo que no utilizó la tecnología.

Los niños llevaron el dispositivo alrededor del 75 % del tiempo durante el estudio, lo cual indica una buena adaptación en entornos domésticos. Para los autores, la clave está en las “intervenciones pequeñas y realizadas a tiempo”: acercarse, identificar emociones, ofrecer consuelo o redirigir la atención cuando la angustia aún es incipiente puede cambiar la trayectoria de un episodio emocional y evitar su escalada.

Beneficios y desafíos de usar tecnología wearable en niños

Según informa The Detroit News, el enfoque muestra cómo la tecnología portátil, combinada con un diseño de IA centrado en el paciente, pueden ayudar a las familias más allá de la clínica o del consultorio. Precisamente, los investigadores aclararon que esta herramienta no sustituye a la terapia, sino que la complementa, extendiendo el apoyo profesional al hogar y a la vida cotidiana.

Puede decirse que la propuesta abre una vía esperanzadora para aliviar la carga diaria de familias con niños emocionalmente vulnerables o inestables, pero hace falta más investigación sobre su eficacia a largo plazo, posibles sesgos del algoritmo, gestión de la privacidad de datos y relación coste-beneficio.