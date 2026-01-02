El tiburón blanco está al borde de la extinción en el Mediterráneo

La pesca ilegal y la falta de regulaciones comerciales empujan a la especie al colapso: a pesar de las prohibiciones de pesca que se han establecido durante años, los ejemplares de tiburón blanco siguen apareciendo a la venta en los mercados.

El gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias) podría desaparecer del mar Mediterráneo en un futuro cercano si no cambian drásticamente las políticas de conservación y la gestión pesquera. Este gran depredador es crucial para el equilibrio de los ecosistemas marinos: su ausencia podría desencadenar otros graves problemas ecológicos.

Alarma científica: el Mediterráneo se queda sin tiburones blancos

Según publica la BBC, investigaciones recientes concluyen que la presión de la pesca ilegal ha causado una caída pronunciada en las observaciones y capturas registradas. Los especialistas creen que el tiburón blanco podría extinguirse en el Mediterráneo en cuestión de décadas, si la tendencia actual continúa.

En 2025, al menos 40 ejemplares protegidos fueron documentados muertos en aguas del norte de África, a pesar de las prohibiciones internacionales sobre su comercio y captura. Esta cifra refleja un patrón persistente, que erosiona a la frágil población mediterránea, según informa Anadolu Ajansı.

De acuerdo a la Fundación Marina Azul, el mar Mediterráneo es una de las zonas más explotadas del mundo en cuanto a este tipo de pesca. El tiburón blanco está actualmente clasificado como una especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Un depredador clave que podría desaparecer en pocas décadas

Los científicos subrayan que la ausencia del tiburón blanco excede a la conservación de la especie: estos depredadores regulan ecosistemas y ayudan a mantener la salud de las poblaciones de peces. Estudios basados en técnicas como el ADN ambiental (eDNA) y el análisis de registros históricos estiman descensos de entre el 52 % y el 96 % en distintas zonas con respecto a niveles históricos, lo cual sitúa al Mediterráneo como uno de los puntos más críticos para la conservación de tiburones en el planeta.

Equipos internacionales han fracasado en atraer o localizar ejemplares en áreas donde antes eran relativamente esperables: en un operativo reciente para intentar etiquetar ejemplares en el Estrecho de Sicilia se usaron toneladas de cebo sin éxito, un síntoma de la escasez creciente. Según indica People.com, para los investigadores la falta de datos sólidos complica estimaciones precisas, pero la tendencia es clara: menos tiburones equivale a menos oportunidades de recuperación.

Qué medidas podrían evitar la extinción del tiburón blanco

La lista de factores que provocaron esta situación es amplia: pesca industrial y artesanal intensiva, con prácticas ilegales o mal reguladas; pérdidas de hábitat y cambios en las redes tróficas; y la fragmentación administrativa del Mediterráneo, donde 21 países con capacidades y prioridades distintas comparten un mar sin fronteras claras para la gestión pesquera. Las evaluaciones de organizaciones internacionales colocan a muchas especies de tiburón en la región en riesgo elevado, y piden acciones coordinadas urgentes.

Para intentar modificar esta tendencia, los especialistas proponen reforzar la vigilancia y sanción contra la pesca ilegal, invertir en programas de entrenamiento y alternativas económicas para comunidades pesqueras, ampliar áreas marinas protegidas y mejorar las técnicas de seguimiento, además de optimizar las respuestas coordinadas entre los países que gestionan el Mediterráneo.