La invasión israelí de Gaza amenaza con crear una “generación perdida” de niños palestinos

Un informe internacional advierte que existe un grave riesgo de que surja una "generación perdida" en Gaza, debido a la combinación de los impactos educativos, físicos y psicológicos sobre niños y adolescentes tras más de dos años de invasión israelí.

La extensión del conflicto bélico iniciado en 2023 en Gaza, que ha propiciado un verdadero genocidio por parte de Israel contra la población civil palestina, ha dejado a miles de niños palestinos sin acceso a lo más básico de la infancia: alimento, educación y la sensación de un futuro posible.

El informe internacional dirigido por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, concluye que la combinación de violencia, hambre y trauma psicológico está poniendo en riesgo el desarrollo de toda una generación: para detener esta situación, los especialistas exigen un aumento urgente de la ayuda internacional.

Investigadores del REAL Centre y del Centre for Lebanese Studies de la Universidad de Cambridge, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) y otras instituciones, documentan cómo el conflicto ha erosionado no solo la infraestructura escolar sino la propia voluntad de aprender de niñas y niños, muchos de los cuales se muestran convencidos de que “serán asesinados por ser gazatíes”.

Miles de estudiantes y docentes muertos o heridos en ataques contra Gaza

Testimonios recogidos en el estudio describen niños que colapsan por agotamiento, familias que priorizan la supervivencia sobre la educación y maestros que deben elegir entre enseñar o alimentar a sus propias familias, de acuerdo a una publicación de la universidad británica.

Las cifras muestran la magnitud de la catástrofe educativa: los autores calculan que, por cierres reiterados y la suma de COVID-19 y la guerra, los menores en Gaza han perdido el equivalente a cinco años de escolaridad. Si las escuelas permanecen cerradas hasta septiembre de 2027, muchos adolescentes podrían quedar una década por detrás del nivel educativo esperado. Además, la investigación señala niveles alarmantes de malnutrición aguda y lesiones infantiles atribuidas a la violencia.

El informe también aporta datos sobre víctimas en el sector educativo: a octubre de 2025, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportaba decenas de miles de estudiantes y miles de docentes muertos o heridos en Gaza, cifras que ilustran el coste humano directo sobre la comunidad escolar. Ese daño físico se suma al psicológico, evidenciado en el incremento de la desesperanza, la ira y la pérdida de fe en los derechos y las instituciones internacionales entre las nuevas generaciones.

Expertos advierten que la privación educativa puede tener consecuencias irreversibles

Según Salvador Peiró, epidemiólogo de la Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), quién no participó del informe, "la principal aportación es integrar las dimensiones educación, salud y bienestar psicosocial, y mostrar cómo sus efectos se refuerzan mutuamente", explicó a Science Media Centre.

Referencia Palestinian Education Still Under Attack: Restoration, Recovery, Rights and Responsibilities in and through Education. University of Cambridge, Centre for Lebanese Studies in partnership with UNRWA (2026).

"Las implicaciones son fundamentalmente políticas y humanitarias, reforzando la urgencia de proteger a la población infantil, garantizar el acceso a servicios básicos y evitar que la interrupción educativa tenga efectos irreversibles a medio y largo plazo", concluyó.

La reconstrucción del sistema educativo exigirá recursos considerables. El estudio estima que restaurar la fuerza docente y ofrecer formación para la recuperación debería costar más de mil millones de dólares, pero advierte que la financiación internacional está lejos de cubrir estas necesidades: de los 230,3 millones de dólares solicitados para educación en 2025, apenas se había recibido el 5,7 % a julio de ese año.