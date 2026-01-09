Tus genes determinan la velocidad a la que muta tu ADN con la edad

Los investigadores descubrieron que ciertos tramos de ADN, formados por secuencias cortas repetidas una y otra vez, se vuelven más largos e inestables a medida que envejecemos. Además, ciertas secuencias expandidas están relacionadas con enfermedades graves, típicas del envejecimiento.

Un estudio liderado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos, que analizó los genomas de casi 900.000 personas revela que la velocidad a la que ciertas secuencias repetitivas del ADN se hacen más largas, y por lo tanto más inestables, varía ampliamente en cada caso por efecto de variantes genéticas comunes. El hallazgo sugiere que la predisposición heredada puede acelerar o frenar procesos moleculares vinculados a enfermedades neurodegenerativas y otros trastornos.

Según explican en el estudio publicado en la revista Nature, los investigadores combinaron datos de secuenciación de todo el genoma de 490.416 participantes del UK Biobank y 414.830 del programa All of Us, y desarrollaron métodos computacionales nuevos para medir longitudes de repeticiones cortas a partir de datos estándar.

Las repeticiones genéticas determinan la velocidad del envejecimiento

De acuerdo a una nota de prensa, analizaron más de 356.000 posiciones del genoma donde estas repeticiones son polimórficas, y siguieron cómo cambiaban con la edad en células sanguíneas. El tamaño de la muestra y las herramientas novedosas permitieron detectar patrones que antes pasaban desapercibidos.

¿Qué hallaron en concreto? Primero, que las repeticiones más comunes en sangre tienden a expandirse con la edad en la mayoría de los genomas humanos. Segundo, identificaron 29 localizaciones genéticas donde variantes heredadas modifican la tasa de expansión: algunas personas llevan combinaciones que hacen que sus repeticiones crezcan hasta cuatro veces más rápido que en otras. Además, los mismos genes implicados en reparación del ADN pueden estabilizar unas repeticiones pero desestabilizar otras, lo cual complica la predicción molecular.

El trabajo también descubrió asociaciones clínicas novedosas. Por ejemplo, una expansión en el gen GLS, presente en alrededor de 0,03 % de la población estudiada, se vinculó con un riesgo 14 veces mayor de enfermedad renal grave y un riesgo tres veces mayor de enfermedades hepáticas, una señal de que existen trastornos por expansión de repeticiones que aún no se habían reconocido clínicamente. Estos descubrimientos abren la puerta a buscar biomarcadores basados en sangre para monitorizar la expansión y evaluar terapias futuras.

Referencia Insights into DNA repeat expansions among 900,000 biobank participants. Margaux L. A. Hujoel et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09886-z

¿Podrían prevenirse algunas enfermedades graves a partir de este hallazgo?

Las aplicaciones de este hallazgo tienen dos facetas. Por un lado, conocer los modificadores genéticos ofrece datos de actividad molecular para intentar desacelerar la expansión de repeticiones en enfermedades donde las mismas son cruciales, como Huntington o ciertas distrofias. Por otro lado, medir la inestabilidad de repeticiones en sangre podría permitir identificar personas en riesgo antes de que aparezcan síntomas, desarrollando terapias preventivas.

Sin embargo, los autores advierten que la misma variante puede actuar de forma opuesta según el contexto genómico y el tipo de repetición: hacen falta otros estudios que permitan entender los detalles de la mecánica molecular. "El fuerte control genético de esta expansión, en la que las repeticiones de algunos individuos se expanden más rápido que en otros, apunta a oportunidades para la intervención terapéutica. Estos modificadores genéticos naturales nos muestran qué vías moleculares podrían ser el objetivo para retardar la expansión repetida de ciertas enfermedades", concluyó en el comunicado Margaux L. A. Hujoel, líder del equipo de investigación.