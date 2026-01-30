Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimisión concejala de UrbanismoDimisión Pérez-HickmanNormativa vivienda públicaAlerta por viento en AlicanteTráfico Alicante hoyProcesionaria perrosPrimitiva Alicante
instagramlinkedin

Ciencia y Tecnología de los Alimentos / Seguridad

El Ejército de Estados Unidos prueba alimentos impresos en 3D para sus soldados

La tecnología busca complementar las raciones militares con comidas personalizadas, producidas bajo demanda y adaptadas a cada misión

Estados Unidos desarrolla alimentos impresos en 3D para el campo de batalla.

Estados Unidos desarrolla alimentos impresos en 3D para el campo de batalla. / Crédito: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Weston Brown.

Pablo Javier Piacente / T21

El Ejército de Estados Unidos investiga el uso de alimentos impresos en 3D como alternativa a las raciones tradicionales, con el objetivo de mejorar la logística, la nutrición y la aceptación de la comida en el campo de batalla.

El futuro de las raciones militares puede evolucionar hacia comidas impresas capa por capa, adaptadas a las necesidades de cada soldado y preparadas bajo demanda cerca del campo de batalla, según un estudio liderado por un científico de la Universidad de Columbia en Nueva York y que será publicado en la revista Future Foods en la edición de junio de 2026.

En concreto, el Ejército de Estados Unidos está probando alimentos impresos en 3D como alternativa a las tradicionales raciones MRE, con la promesa de producir comidas personalizadas y reducir la carga logística en el campo de batalla. Los investigadores del U.S. Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) exploran la percepción de los soldados frente a estos alimentos y cómo la exposición práctica puede cambiar actitudes iniciales de rechazo.

Alimentos impresos en 3D: ¿el futuro de la nutrición en combate?

La investigación se basó en grupos focales y paneles sensoriales con personal militar, que probaron prototipos impresos y participaron en actividades de degustación y manipulación de muestras. Al inicio, muchos participantes asociaron la impresión 3D con productos artificiales o bloques de calorías sin gusto. Sin embargo, tras recibir información sobre la tecnología y probar muestras, la aceptación aumentó de forma considerable.

Entre los hallazgos más importantes está el papel de la apariencia y la forma: barras energéticas con diseños reconocibles, como relámpagos o inscripciones relacionadas, obtuvieron mejores valoraciones que formas planas y genéricas, según informa The Debrief.

Los soldados valoraron también los contrastes de textura, como por ejemplo exteriores firmes con interiores suaves, y sabores que recordaran snacks conocidos, un dato que sugiere que la familiaridad sensorial es clave para la adopción de alimentos impresos en 3D.

Las ventajas de la alimentación 3D: eficiencia logística y personalización nutricional

Para el Pentágono, la impresión 3D representa una oportunidad estratégica: en lugar de transportar comidas terminadas y pesadas, las unidades podrían llevar cartuchos de ingredientes estables y producir alimentos cerca del área de acción, adaptándolos a demandas nutricionales específicas, como más carbohidratos o cafeína en operaciones intensas, nutrientes de recuperación después de misiones o ajustes por intolerancias alimenticias. Esto reduciría espacio y peso en los despliegues.

Referencia

“It takes the identity out of the food”: Soldiers’ perceptions of 3D-printed food. Jonathan Blutinger et al. Future Foods (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.fufo.2026.100906

A pesar de estas ventajas, la tecnología enfrenta algunos desafíos. El proceso de impresión todavía requiere tiempo y equipos que se deben operar de forma segura en condiciones hostiles, en tanto que la manipulación de ingredientes debe cumplir normas sanitarias militares. Además, existen resistencias psicológicas frente a comidas que se perciben como desconectadas de identidades culinarias familiares.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, será imprescindible conjugar eficiencia logística con diseño sensorial y una comunicación cuidadosa: los especialistas recomiendan introducir poco a poco la tecnología en entrenamientos, para normalizar su uso y diseñar productos que conserven señales visuales y de texturas fácilmente reconocibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
  2. Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
  3. El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
  4. Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
  5. Dos empresas preparan el terreno para que se construya un hospital privado en Orihuela Costa a finales de año
  6. Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante
  7. Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
  8. El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua

El Alavés toma impulso y prolonga la mala racha del Espanyol

El Alavés toma impulso y prolonga la mala racha del Espanyol

Colegio CEU Jesús María Alicante: una educación integral con mirada internacional

Colegio CEU Jesús María Alicante: una educación integral con mirada internacional

Ciudadanos del mundo desde los 2 años: el éxito de crecer en cuatro idiomas

Ciudadanos del mundo desde los 2 años: el éxito de crecer en cuatro idiomas

La jornada 21 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 21 de LaLiga EA Sports, en imágenes

El Golazo de INFORMACIÓN se queda sin ganador

«Desorden», o cómo reírse del falso control de la vida cotidiana: Así es el nuevo libro de estos dos autores alicantinos

«Desorden», o cómo reírse del falso control de la vida cotidiana: Así es el nuevo libro de estos dos autores alicantinos

70 años de educación que evoluciona: innovación, bienestar y visión internacional

70 años de educación que evoluciona: innovación, bienestar y visión internacional

La Devesa School: 50 años formando personas para volar alto

La Devesa School: 50 años formando personas para volar alto
Tracking Pixel Contents