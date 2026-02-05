La agresión a los padres alcanza su pico a los 13 años, según una investigación suiza

La agresión física hacia los padres es un fenómeno que atraviesa la adolescencia de un tercio de la población: alcanza su pico a los 13 años, después cae y se aplana en la adultez temprana. Pero no siempre desaparece.

La violencia filio-parental suele habitar en una zona de sombra, frecuentemente estigmatizada como el resultado extremo de hogares desestructurados o síntoma de una supuesta pérdida de valores generacional. Sin embargo, cuando se aparta la mirada de los casos clínicos más graves y se observa la realidad cotidiana de las familias comunes, emerge un panorama mucho más complejo y extendido.

Una investigación del proyecto z-proso en Zúrich, publicada en European Child & Adolescent Psychiatry, ha puesto cifras a este fenómeno en la población general, revelando que la agresión física de hijos a padres es una realidad que atraviesa a uno de cada tres hogares durante la crianza.

Lo que debes saber: agresión física de hijos a padres El hallazgo : En un seguimiento de 1.522 jóvenes en Zúrich, un 32,5% admite haber agredido físicamente a sus padres al menos una vez entre los 11 y los 24 años.

: En un seguimiento de 1.522 jóvenes en Zúrich, un 32,5% admite haber agredido físicamente a sus padres al menos una vez entre los 11 y los 24 años. La trayectoria : La prevalencia sube en la preadolescencia y alcanza su pico a los 13 (15,4%); después cae y se aplana en la adultez temprana, pero no desaparece (4,8% a los 24).

: La prevalencia sube en la preadolescencia y alcanza su pico a los 13 (15,4%); después cae y se aplana en la adultez temprana, pero no desaparece (4,8% a los 24). Qué lo alimenta : Más probabilidad cuando ya en la infancia hay síntomas de TDAH y un clima familiar marcado por crianza dura y desacuerdo entre los padres (conflicto interparental).

: Más probabilidad cuando ya en la infancia hay síntomas de TDAH y un clima familiar marcado por crianza dura y desacuerdo entre los padres (conflicto interparental). Qué lo contiene : Dos “frenos” destacan incluso al tener en cuenta la agresividad previa: saber manejar el conflicto sin escalar y una implicación parental más alta en la vida del hijo/a.

: Dos “frenos” destacan incluso al tener en cuenta la agresividad previa: saber manejar el conflicto sin escalar y una implicación parental más alta en la vida del hijo/a. Por qué importa: El pico temprano señala una ventana corta para prevenir; si la violencia se repite, tiende a consolidarse como forma de resolver tensiones dentro de casa. Referencia Physical aggression toward parents from ages 11 to 24: prevalence trajectory and risk and protective factors. Laura Bechtiger et al. European Child & Adolescent Psychiatry, 19 January 202. DOI:https://doi.org/10.1007/s00787-025-02953-w

Curva vital

El estudio suizo tiene el valor de la perspectiva temporal, algo inusual en una disciplina que suele conformarse con radiografías estáticas. Al seguir a más de 1.500 jóvenes desde la preadolescencia hasta la adultez temprana, los investigadores han podido trazar la curva vital de la agresividad doméstica.

Lo que han descubierto desdibuja el mito del "niño tirano" como un perfil patológico aislado: el 32,5% de los participantes admitió haber golpeado, pateado o lanzado objetos a sus padres en momentos de ira al menos una vez entre los 11 y los 24 años. Estos datos sugieren que el desbordamiento físico forma parte, aunque sea de manera transitoria, de la biografía de una minoría significativa de jóvenes.

Patrón temporal

La trayectoria de esta conducta sigue un patrón de desarrollo muy definido que ofrece cierto alivio interpretativo. La agresividad escala rápidamente al inicio de la pubertad, alcanzando su techo a los 13 años —momento en que más del 15% de los adolescentes reconoce haber agredido a sus progenitores— para luego descender progresivamente a medida que maduran los mecanismos de autocontrol.

No obstante, el descenso no implica desaparición total: un 4,8% mantiene estas conductas a los 24 años. En esta etapa, la asimetría de fuerza física y la consolidación del hábito convierten lo que pudo ser un arrebato infantil en un riesgo real de violencia intrafamiliar crónica.

Resulta crucial distinguir entre el incidente aislado y el patrón arraigado. Los datos indican que para la mayoría (el 60% de quienes reconocieron agresiones) se trató de hechos puntuales, limitados a una sola etapa del desarrollo. Sin embargo, aquellos que agredieron en algún momento mostraron una probabilidad drásticamente mayor de repetir la conducta en el futuro. Esto señala que, si bien la adolescencia es un periodo de renegociación de la autoridad y gestión emocional turbulenta, cuando la violencia se instala como herramienta válida para resolver conflictos, tiende a enquistarse si no se interviene.

Al indagar en las raíces de este comportamiento, los análisis identifican factores de riesgo robustos que operan desde la infancia: los síntomas de hiperactividad y déficit de atención (TDAH), que dificultan el freno inhibitorio ante la frustración, y un clima familiar marcado por la crianza dura y el conflicto entre los padres, empeoran la situación.

Existe una lógica de espejo en la violencia: los niños expuestos a castigos corporales o que presencian hostilidad entre adultos parecen aprender e interiorizar que la agresión es una respuesta aceptable ante el desacuerdo.

Diques de contención

Lo más valioso de esta investigación para padres reside en la identificación de los diques de contención. Lo que realmente protege a las familias es la presencia de competencias activas. La capacidad de afrontamiento —saber gestionar el enfado sin escalar la disputa— y la implicación parental genuina funcionan como amortiguadores eficaces. Incluso en perfiles con mayor tendencia a la agresividad, contar con estas herramientas reduce significativamente la probabilidad de que el conflicto derive en golpes.

Entender que el pico de los 13 años obedece a una inmadurez evolutiva, y que la violencia recibida o atestiguada en la infancia es el mejor predictor de la violencia ejercida en la juventud, permite enfocar la prevención desde el entrenamiento temprano en la gestión de la ira y el cuidado del clima emocional en casa, concluyen los investigadores.