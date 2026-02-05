Programar células con ARN: la nanotecnología que podría transformar la lucha contra el cáncer

La nanotecnología del ARN ya permite construir estructuras funcionales dentro de células vivas y dirigir su actividad. El avance sugiere aplicaciones futuras en tratamientos contra el cáncer, aunque aún se encuentra en fase preclínica.

Los científicos de la Universidad Rutgers, en Estados Unidos, han desarrollado una plataforma de nanotecnología basada en ARN, la primera en su tipo, que se ensambla dentro de células humanas vivas y puede programarse para detener la propagación de células dañinas, como aquellas que hacen posible el cáncer en sus distintas variedades.

El nuevo estudio, publicado en la revista Nature Communications, describe cómo cadenas de ARN diseñadas específicamente se transcriben mutuamente, se pliegan y se ensamblan en estructuras con geometrías definidas, como anillos o cintas, directamente dentro de células vivas.

Piezas moleculares y modulares que "dirigen" a las células contra el cáncer

Vale recordar que el ácido ribonucleico o ARN es esencial para la vida: transfiere información del ADN para la síntesis de proteínas y funciona como material genético en ciertos virus.

A diferencia de terapias que introducen moléculas prefabricadas en el citoplasma, este enfoque entrega a la célula plantillas genéticas que generan in situ los bloques de ARN. Esos bloques se comportan como piezas moleculares encastrables: se reconocen, se ensamblan y portan dominios funcionales, que permiten tanto visualizar como condicionar respuestas biológicas.

El equipo interdisciplinario cree que la ventaja terapéutica potencial reside en la modularidad: de acuerdo a una nota de prensa, un mismo sistema puede reprogramarse para detectar señales específicas de enfermedad y atacar varios genes o proteínas simultáneamente, algo especialmente útil frente a la heterogeneidad de los tumores.

Referencia Designer RNA nanostructures co-transcribed and self-assembled inside human cell nuclei. Xu Chang et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-67817-y

Una terapia prometedora: nanotecnología y ARN para combatir tumores

En pruebas realizadas en cultivos celulares, los investigadores ya están evaluando si pueden desactivar genes oncogénicos y neutralizar células madre cancerosas, las cuales impulsan el crecimiento tumoral, la metástasis y las recaídas. Además, la tecnología se produce dentro del núcleo celular y puede integrarse con terapias de ARN ya existentes, ampliando su versatilidad.

Aunque falta mucho tiempo y distintos procesos para lograr ingresar a una etapa de ensayo en humanos, lo valioso es que la nanotecnología del ARN añade una herramienta potente al arsenal oncológico: un sistema programable, intracelular y modular que podría, en combinación con otras estrategias, mejorar la precisión y eficacia de futuras terapias contra tumores complejos.