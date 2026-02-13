Presión académica en adolescentes predice síntomas depresivos en adultos jóvenes

Una nueva investigación vincula la presión académica percibida en la adolescencia con un mayor riesgo de depresión y conductas autolesivas en adultos jóvenes. Los expertos aconsejan cambios en las escuelas, para reducir evaluaciones de alto impacto y proteger la salud mental.

Una alta presión académica en la adolescencia se asocia con mayores tasas de síntomas depresivos y autolesiones, que pueden persistir hasta el inicio de la edad adulta, según un nuevo estudio publicado hoy en la revista The Lancet Child & Adolescent Health y liderado por investigadores del University College London, en el Reino Unido.

Síntomas depresivos ligados al estrés por presiones académicas excesivas

El equipo de especialistas descubrió que la presión percibida por los alumnos adolescentes se encuentra relacionada con un mayor riesgo de depresión en el inicio de la adultez. La investigación analiza datos de casi 5.000 participantes del Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) y sugiere que el efecto persiste varios años después del período escolar, de acuerdo a una nota de prensa.

Los autores evaluaron la presión académica con cuestionarios aplicados alrededor de los 15 años y siguieron los síntomas depresivos entre los 16 y 22 años, y las conductas de autolesión hasta los 24 años de edad. Los resultados muestran que, además de un aumento claro de los síntomas depresivos a los 16 años, la asociación se mantiene en cada punto de control posterior, lo cual indica un impacto sostenido en la salud mental.

Una relación concreta entre la presión escolar y problemas psicológicos

Según el análisis, cada punto adicional en una escala de nueve aspectos sobre presión académica a los 15 años se asoció con un 8 % más de probabilidades de autolesionarse durante la adolescencia tardía y los primeros años de la adultez. Otras cifras señalan incrementos de hasta 25 % en la probabilidad de depresión a los 16 años y un aumento del 16 % en intentos de suicidio a los 24 años por cada punto de presión adicional. Estas cifras ponen de relieve la magnitud del problema cuando la presión se vuelve crónica y elevada.

Referencia The association between academic pressure and adolescent depressive symptoms and self-harm: a longitudinal, prospective study in England. Xuchen Guo et al. The Lancet Child & Adolescent Health (2026). DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S2352-4642(25)00342-6

Distintas reacciones de expertos españoles que no participaron del estudio, recogidas por Science Media Centre España, destacan que los datos refuerzan la necesidad de considerar el entorno escolar como un factor clave en la salud mental. Entre las recomendaciones aparece fomentar intervenciones a nivel de cada centro educativo, la reducción de evaluaciones de alto riesgo, los programas de aprendizaje socioemocional y las políticas que alivien la presión familiar, en lugar de centrar toda la respuesta en cómo el adolescente debe “soportar” y sobrellevar el estrés.

En definitiva, el estudio aporta evidencia empírica que invita a repensar la cultura del rendimiento: no se trata solo de notas o calificaciones, sino de la salud mental de generaciones enteras. Reducir la presión académica, proponen los investigadores, podría ser una solución efectiva para prevenir la depresión en la juventud.