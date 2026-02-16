La EPFL restaura la memoria en ratones con alzhéimer mediante la activación de genes específicos en el cerebro

Investigadores de la EPFL han activado tres genes en las neuronas de la memoria para revertir el deterioro relacionado con la edad y mejorar la memoria en modelos de la enfermedad de alzhéimer, lo que ofrece una nueva esperanza para la salud del cerebro.

Científicos de la EPFL han descubierto una manera de restaurar la memoria en ratones mayores y en aquellos con enfermedades similares al alzhéimer mediante la activación breve de tres genes específicos en ciertas células cerebrales.

La pérdida de memoria causada por el envejecimiento o enfermedades como el alzhéimer suele considerarse permanente, pero el cerebro puede adaptarse. Las neuronas modifican sus conexiones mediante la plasticidad sináptica: la capacidad de estas conexiones de fortalecerse o debilitarse para el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, el envejecimiento y el alzhéimer perjudican los procesos que mantienen esta flexibilidad.

Reprogramación parcial

La memoria depende de engramas, grupos dispersos de neuronas que se activan durante el aprendizaje y se reproducen para recordar. En cerebros mayores o enfermos, estos engramas fallan, lo que provoca mala memoria.

Los investigadores se preguntaron si la actualización de estas neuronas engrama podría reparar la memoria tras la aparición de problemas. Utilizaron un método llamado reprogramación parcial, que activa brevemente los genes OSK (Oct4, Sox2 y Klf4) solo en las neuronas engrama relacionadas con el aprendizaje, no en todo el cerebro.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí. Referencia Cognitive rejuvenation through partial reprogramming of engram cells. Gabriel Berdugo-Vega et al. Neuron, February 10, 2026. DOI:10.1016/j.neuron.2025.11.028

Terapia génica

Para ello, emplearon terapia génica con virus inyectados en el cerebro. Marcaron las neuronas activas durante el aprendizaje con un marcador fluorescente y añadieron un interruptor para activar OSK durante un breve periodo.

Se centraron en áreas clave: el giro dentado del hipocampo, una región vital para la formación y el recuerdo de recuerdos recientes, y la corteza prefrontal medial, encargada de los recuerdos de semanas atrás.

Probando el enfoque

En ratones de edad avanzada, la activación de OSK en las neuronas del engrama hipocampal restableció la memoria a niveles jóvenes. Hacer lo mismo en la corteza prefrontal fijó recuerdos más antiguos. Las neuronas tratadas se veían más sanas, con rasgos de células más jóvenes, como una mejor estructura nuclear.

En ratones modelo con alzhéimer, que presentan dificultades con tareas de navegación y memoria, la reprogramación de los engramas del giro dentado mejoró el aprendizaje, mientras que la focalización prefrontal restauró la memoria a largo plazo. La actividad genética y la activación neuronal asociadas con el alzhéimer también mejoraron.

Este trabajo demuestra que apuntar brevemente a unas cuantas neuronas de memoria puede revertir el deterioro sin grandes riesgos, lo que prueba el concepto para futuras terapias.