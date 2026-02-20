El sueño permite que las neuronas se limpien y se mantengan saludables: algunas células cerebrales nunca duermen

Un nuevo estudio sugiere que el sueño juega un papel clave en la protección de la integridad de las mitocondrias, las estructuras que alimentan a las células cerebrales. Un grupo de neuronas estaría especializado en limpiar y preservar estas estructuras vitales mientras dormimos.

Nuevos hallazgos revelan que el sueño activa un mecanismo de limpieza que traslada lípidos dañados fuera de las neuronas hacia células gliales y macrófagos circulantes, reduciendo el estrés mitocondrial y preservando la memoria. Este proceso podría explicar cómo el descanso previene el daño asociado a la neurodegeneración, según un estudio publicado en Nature.

Limpieza y preservación de la integridad neuronal

Sabemos que dormir es un proceso activo de mantenimiento celular, que evita la acumulación de desechos metabólicos y protege la maquinaria energética de las neuronas. Ahora, investigadores del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI), en Estados Unidos, revelan que el sueño facilita el traslado y la eliminación de lípidos oxidativos generados durante la vigilia, y que células periféricas participan en ese importante "servicio de limpieza".

En modelos de mosca de la fruta, el equipo demostró que cuando las neuronas trabajan despiertas se acumulan subproductos oxidativos, especialmente lípidos dañados, que si no se gestionan adecuadamente perjudican a las mitocondrias y al rendimiento neuronal.

Durante el sueño, esos lípidos se trasladan desde las neuronas hacia las células gliales, que actúan como destinatarias y procesadoras de ese material perjudicial. Este movimiento alivia la carga metabólica de las neuronas y contribuye a mantener una fuente interna de "energía limpia", según detalla una nota de prensa.

El nuevo estudio aporta una pieza clave: además de la transferencia a las glías, células circulantes parecidas a macrófagos, denominadas haemocytes, se localizan en el cerebro durante el sueño y absorben lípidos acumulados en la glía cortical. El estudio muestra que alterar los receptores ligados a ese proceso conduce a mayor oxidación mitocondrial y deterioro de la memoria y la longevidad, entre otras consecuencias observadas en los insectos.

Potencial contra la neurodegeneración

En función de esto, los científicos sugieren que una función del sueño es coordinar un diálogo entre el cerebro y el sistema circulatorio, para preservar la homeostasis metabólica. Al mismo tiempo, un punto clave es la conexión con la neurodegeneración.

Al parecer, los procesos regulados por el sueño son precisamente los que se alteran en enfermedades como el Alzheimer. De acuerdo a lo observado en las moscas, una transferencia defectuosa de lípidos o una menor capacidad de limpieza celular durante el sueño podría favorecer la acumulación de daño y la disfunción mitocondrial asociada a la neurodegeneración.

Referencia Sleep-dependent clearance of brain lipids by peripheral blood cells. Bumsik Cho et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-10050-w

Por último, debemos tener en cuenta que no todas las células del cerebro se apagan por completo durante el sueño: mientras muchas neuronas reducen su actividad y se benefician de los procesos de reparación, otras células como la glía, la microglia o células periféricas con función inmune, mantienen actividad funcional continua o incluso muestran dinámicas específicas ligadas al sueño.

Es precisamente esta división del trabajo la que permite que el cerebro lleve adelante varias funciones al mismo tiempo: coordine el descanso y la reparación, haga mantenimiento y no deje de vigilar su entorno.